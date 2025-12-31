Пенсії стануть вищі — як вплине на суми відтермінування виходу на заслужений відпочинок

Люди похилого віку. Фото: Freepik

Українські громадяни, які вирішили продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, зможуть розраховувати на підвищений розмір пенсії. Відомо, чи фінансово вигідно відтерміновувати вихід на заслужений відпочинок.

Право пенсіонерів на роботу під час заслуженого відпочинку

Завдяки нормам українського законодавства, громадяни, які звернуться за пенсією пізніше ніж 60 років, зможуть отримати певну надбавку за кожен місяць страхового стажу до пенсійної виплати. Це передбачено законом №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", урядовими постановами щодо механізму обчислення стажу та зарплати, роз’ясненнями ПФУ, що деталізують відповідний перерахунок.

Ключовою нормою є стаття 42 закону №1058-IV, де зазначається, що пенсія громадян, які продовжують працювати, може бути перерахована кожні два роки. Буде враховуватися:

новий обсяг страхового стажу;

нова заробітна плата (за бажанням пенсіонера, якщо буде вища).

Завдяки такому перерахунку, пенсія може зрости щонайменше на 3−10%. Він буде здійснений або автоматично 1 квітня кожного року, або на основі звернення пенсіонера у будь-який термін після завершення дворічного терміну роботи.

Як додатковий стаж вплине на розмір пенсії

Згідно з частиною 1 статтею 28 закону № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" за кожен повний рік стажу, що перевищує 35 років у чоловіків та 30 років у жінок пенсійна виплата за віком має зростати на 1%, проте не більш ніж 1% від розміру мінімальної пенсії за віком. Таким чином, доплата буде рахуватися від суми мінімальної пенсії, а не від загального розміру пенсії.

Цьогоріч мінімальний розмір пенсії дорівнює 2 361 грн для тих пенсіонерів, які надалі продовжують працювати.

Через особливість формули розмір пенсії зросте, проте не суттєво. Так, якщо 1% від 2 361 грн становить 23,61 грн, то за умови отримання пенсії у 10 тис. грн додатково за два роки стажу понад норму людині нарахують орієнтовно на 47 грн більше.

У разі, якщо громадянин після досягнення пенсійного віку не оформить пенсію, а продовжить працювати й отримувати додатковий стаж, то розмір пенсії за віком збільшиться відповідно до статті 29 закону №1058 на:

0,5% за кожен місяць стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відтермінування становить до 60 місяців; 0,75% за кожен місяць стажу більш ніж 60 місяців, якщо відтермінування пенсії має більший термін.

Так, якщо пенсія дорівнює 10 тис. грн і громадянин звернеться за призначенням через п'ять років після досягнення пенсійного віку, то пенсія може зрости до близько 13 тис. грн.

