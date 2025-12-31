Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пізній вихід на пенсію — як відтермінування змінить суми

Пізній вихід на пенсію — як відтермінування змінить суми

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 06:10
Пенсії стануть вищі — як вплине на суми відтермінування виходу на заслужений відпочинок
Люди похилого віку. Фото: Freepik

Українські громадяни, які вирішили продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, зможуть розраховувати на підвищений розмір пенсії. Відомо, чи фінансово вигідно відтерміновувати вихід на заслужений відпочинок.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама
Читайте також:

Право пенсіонерів на роботу під час заслуженого відпочинку

Завдяки нормам українського законодавства, громадяни, які звернуться за пенсією пізніше ніж 60 років, зможуть отримати певну надбавку за кожен місяць страхового стажу до пенсійної виплати. Це передбачено законом №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", урядовими постановами щодо механізму обчислення стажу та зарплати, роз’ясненнями ПФУ, що деталізують відповідний перерахунок.

Ключовою нормою є стаття 42 закону №1058-IV, де зазначається, що пенсія громадян, які продовжують працювати, може бути перерахована кожні два роки. Буде враховуватися: 

  • новий обсяг страхового стажу;
  • нова заробітна плата (за бажанням пенсіонера, якщо буде вища). 

Завдяки такому перерахунку, пенсія може зрости щонайменше на 3−10%. Він буде здійснений або автоматично 1 квітня кожного року, або на основі звернення пенсіонера у будь-який термін після завершення дворічного терміну роботи.

Як додатковий стаж вплине на розмір пенсії

Згідно з частиною 1 статтею 28 закону № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" за кожен повний рік стажу, що перевищує 35 років у чоловіків та 30 років у жінок пенсійна виплата за віком має зростати на 1%, проте не більш ніж 1% від розміру мінімальної пенсії за віком. Таким чином, доплата буде рахуватися від суми мінімальної пенсії, а не від загального розміру пенсії.

Цьогоріч мінімальний розмір пенсії дорівнює 2 361 грн для тих пенсіонерів, які надалі продовжують працювати.

Через особливість формули розмір пенсії зросте, проте не суттєво. Так, якщо 1% від 2 361 грн становить 23,61 грн, то за умови отримання пенсії у 10 тис. грн додатково за два роки стажу понад норму людині нарахують орієнтовно на 47 грн більше.

У разі, якщо громадянин після досягнення пенсійного віку не оформить пенсію, а продовжить працювати й отримувати додатковий стаж, то розмір пенсії за віком збільшиться відповідно до статті 29 закону №1058 на:

  1. 0,5% за кожен місяць стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, якщо відтермінування становить до 60 місяців;
  2. 0,75% за кожен місяць стажу більш ніж 60 місяців, якщо відтермінування пенсії має більший термін.

Так, якщо пенсія дорівнює 10 тис. грн і громадянин звернеться за призначенням через п'ять років після досягнення пенсійного віку, то пенсія може зрости до близько 13 тис. грн.

Раніше ми повідомляли, що пенсіонери мають до кінця року пройти ідентифікацію для збереження права на виплати. У ПФУ пояснили, як пройти відповідну процедуру онлайн. 
 
Ще писали про те, що з нового року пенсіонери можуть отримати держпідтримку у вигляді 2 тис. грн. Виплати нададуть на здійснення медобстежень. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації