Дисциплинарная ответственность в ВСУ — как и за что наказывают военнослужащих

Военнослужащие ВСУ выстроились в шеренгу. Фото: УНИАН

Чтобы период службы в армии не был проблемным для военнослужащих, они всегда должны придерживаться определенных правил и не нарушать дисциплину. Если они будут игнорировать армейские требования, тогда против них могут применить дисциплинарные наказания.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, в каких случаях дисциплинарное наказание превратится в финансовые последствия для военнослужащего.

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В пункте 48 Дисциплинарного устава ВСУ отмечается, что, когда военнослужащий не выполнит (или ненадлежащим образом выполнит) свои служебные обязанности, нарушит воинскую дисциплину или общественный порядок, против него могут применить такие дисциплинарные наказания, как:

замечание;

выговор;

строгий выговор;

лишение очередного увольнения из расположения воинской части или с корабля на берег;

предупреждение о неполном служебном соответствии;

понижение в должности;

понижение в воинском звании на один ранг;

понижение в воинском звании с переводом на более низкую должность (касается военнослужащих сержантского/старшинского состава);

лишение воинского звания.

При этом, как объяснил изданию "Факты" офицер ВСУ, юрист Максим Полишкевич, большая часть этих наказаний не пугает мобилизованных защитников, которые не планируют строить карьеру в армии. Но важно помнить, что за некоторые проступки военных могут еще и наказать финансово.

"Так, если военнослужащему объявили выговор, то он получит 90% премии, а не 100%. Строгий выговор — 80% премии. Два строгих выговора — 60%. Три — 50%", — отметил Полишкевич.

Самый серьезный механизм дисциплинарного воздействия в ВСУ — лишение дополнительного вознаграждения. Командир может подписать приказ и лишить дополнительных выплат, если военнослужащий:

употреблял алкоголь;

не выполнил приказ;

самовольно оставил часть;

намеренно навредил своему здоровью и так далее.

Напомним, что премии военнослужащим в ВСУ могут выплачиваться ежемесячно. Размер выплат определяет министр обороны.

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