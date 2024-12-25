Виплати в ЗСУ — які суми грошового забезпечення у бійців, виведених поза штат

Гроші для українського військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовослужбовці Збройних Сил, зараховані у розпорядження, також мають право на грошове забезпечення. Відомо, які діють правила та як розраховують виплати для таких бійців.

Про це йдеться на порталі Міністерства оборони України.

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Як зазначають в оборонному відомстві, під зарахуванням в розпорядження або "виведенням поза штат" мається на увазі закріплення військовослужбовців, які не здатні виконувати обов'язки служби у зв'язку з певними обставинами, за військовою частиною з метою вирішення питання з приводу подальшого проходження ними військової служби в армії.

Здебільшого бійці, виведені поза штат, продовжують проходити службу, через це мають виконувати обов’язки, які визначають командири, у розпорядження яких вони потрапили. Винятком є військові:

які проходять тривале лікування;

перебувають у відпустці для догляду за дитиною;

особи, до яких застосовані запобіжні заходи.

Які передбачені виплати військовим, виведеним поза штат

Як пояснюють у Міноборони, бійці, зараховані у розпорядження відповідних командирів, мають право на грошове забезпечення. Його розмір залежить від того, яку зарплату одержували за попередніми займаними посадами. Проте таку суму нараховують не більше, ніж два місяці.

Після чого виплату особам після перебування у розпорядженні протягом цього часу скорочують до суми, що складається з:

окладу за військовим званням;

надбавок за вислугу років.

Військовим, яких через поранення, що пов’язане із захистом батьківщини, і яких лікарі визнали, наприклад, непридатними з переоглядом через 6 — 12 місяців, протягом двох місяців з часу виведення поза штат (без періоду відпустки/лікування) нараховують грошове забезпечення (без винагороди) у розмірі за останніми займаними ними посадами.

Після цього терміну і до завершення перебування у розпорядженні таким бійцям нараховують:

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років;

додаткову винагороду у 20,1 тис. гривень.

"Військовослужбовцям, які за висновком військово-лікарської комісії не придатні до військової служби у Десантно-штурмових військах, морській піхоті Військово-Морських Сил, Силах спеціальних операцій, але придатні до військової служби, для здійснення виплати додаткової винагороди у розмірі 20 100 підстав немає", — додали у Міноборони.

Раніше ми писали, на які розміри грошового забезпечення зможуть розраховувати українські військові з січня 2025 року. Суми окладів та винагород залишаться незмінні, проте дехто зможе заробити більше.

Також повідомлялося, що для отримання виплат на поховання загиблих бійців, рідні мають надати відповідні документи. Розмір допомоги визначають, спираючись на рівень прожиткового мінімуму на дату загибелі.