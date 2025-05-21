Дисциплінарна відповідальність у ЗСУ — як та за що карають військовослужбовців

Військовослубовці ЗСУ вишикувалися у шеренгу. Фото: УНІАН

Щоб період служби в армії не був проблемним для військовослужбовців, вони завжди повинні дотримуватися певних правил та не порушувати дисципліну. Якщо вони ігноруватимуть армійські вимоги, тоді проти них можуть застосувати дисциплінарні покарання.

Редакція Новини.LIVE розповідає, в яких випадках дисциплінарне покарання матиме фінансові наслідки для військовослужбовця.

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У пункті 48 Дисциплінарного статуту ЗСУ зазначається, що, коли військовослужбовець не виконає (чи неналежно виконає) свої службові обов’язки, порушить військову дисципліну або громадський порядок, проти нього можуть застосувати такі дисциплінарні стягнення, як:

зауваження;

догана;

сувора догана;

позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег;

попередження про неповну службову відповідність;

пониження в посаді;

пониження у військовому званні на один ступінь;

пониження у військовому званні з переведенням на нижчу посаду (стосується військовослужбовців сержантського/старшинського складу);

позбавлення військового звання.

При цьому, як пояснив виданню "Факти" офіцер ЗСУ юрист Максим Полішкевич, більша частина цих стягнень не лякає мобілізованих захисників, які не планують будувати кар’єру в армії. Але важливо пам'ятати, що за деякі вчинки військових можуть позбавити виплат.

"Так, якщо військовослужбовцю оголосили догану, то він отримає 90% премії, а не 100%. Сувора догана — 80% премії. Дві суворі догани — 60%. Три — 50%", — зазначив Полішкевич.

Найсерйозніший механізм дисциплінарного впливу у ЗСУ — позбавлення додаткової винагороди. Командир може підписати наказ та позбавити додаткових виплат, якщо військовослужбовець:

вживав алкоголь;

не виконав наказ;

самовільно залишив частину;

навмисно нашкодив своєму здоров’ю і так далі.

Нагадаємо, що премії військовослужбовцям у ЗСУ можуть виплачуватися щомісяця. Розмір виплат визначає міністр оборони.

Також ми розповідали, яке грошове забезпечення мають бійці ЗСУ після виведення поза штат. Як правило, такі військовослужбовці продовжують проходити службу.