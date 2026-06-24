Минимальная пенсия: кому в июле выплатят повышенную сумму в размере 12 390 грн

Пожилые люди и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в июле текущего года начислит одной из категорий граждан минимально гарантированную пенсию в размере 12 390 грн, что значительно превышает стандартную минимальную выплату в 2 595 грн. Таким правом наделены украинцы, имеющие особый статус.

О том, кто может рассчитывать на повышенную выплату, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на одно из управлений ПФУ.

Кому выплатят повышенную пенсию в размере 12 390 грн в июле

Право на получение повышенных ежемесячных государственных гарантий имеют граждане со статусом участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции с инвалидностью, связанной с аварией.

Вопрос начисления минимальных пенсионных выплат для ликвидаторов ЧАЭС регулируется нормами закона № 1584-ІХ "О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

В соответствии с особенностями законодательства, предусмотрено назначение минимальной пенсии в процентах, зависящих от уровня средней заработной платы в стране, с которой уплачены страховые взносы за предыдущие 12 месяцев. В 2026 году он равен 20 653 грн и является базой для расчетов. В зависимости от группы инвалидности предусмотрены следующие доли от заработной платы:

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Для первой группы — 100%;

для второй группы — 80%;

Для третьей группы — 60%.

В частности, в этом году на гарантированную минимальную выплату в размере 12 390 грн вместе со всеми надбавками и повышениями могут рассчитывать лица с инвалидностью третьей группы. А также предоставляются:

второй группе инвалидности — 16 522 грн;

первой группе инвалидности — 20 653 грн.

Следует понимать, что в минимально гарантированные выплаты с таким статусом входят:

надбавки и повышения;

дополнительные пенсии;

целевая финансовая помощь;

индексация;

компенсации, кроме выплат за "особые заслуги".

В ПФУ отмечают, что в этом году применяется специальный подход к расчету таких пенсий. В частности, если человек имеет право на определение выплаты из пятикратного размера минимальной заработной платы, то применяется коэффициент 2,09334, что повлияет на окончательный размер выплаты.

Кому назначают третью группу инвалидности (ЧАЭС)

По данным Министерства здравоохранения, установление причинно-следственной связи между заболеванием, связанным с Чернобыльской катастрофой, и частичной или полной утратой трудоспособности человека может определяться на основании медицинского подтверждения в рамках обследования. Специализированная радиологическая Медико-социальная экспертиза (МСЭК) занимается установлением групп инвалидности (ЧАЭС).

В частности, третья группа может быть присвоена в связи с умеренными нарушениями функций организма, приводящими к определенным ограничениям жизнедеятельности человека. Речь идет о стойких умеренных отклонениях (процент потери трудоспособности составляет: 40% — 65%), возникших вследствие заболеваний, развитие которых официально связано с воздействием радиации и других вредных факторов Чернобыльской аварии.

Ранее Новини.LIVE сообщали о праве граждан на специальные надбавки к пенсии. Их назначают за особые заслуги перед страной. В частности, некоторые могут оформить выплату в 35% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных. В этом году эта сумма составляет 908 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали о возможности получить надбавку к пенсии в размере 647 грн. Такая дополнительная государственная поддержка предоставляется гражданам за статус "Участника боевых действий". Размер минимальной гарантированной выплаты для таких лиц не может быть меньше 5,5 тыс. грн в 2026 году.