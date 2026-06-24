Мінімальна пенсія: кому виплатять підвищену суму у 12 390 грн у липні

Громадяни похилого віку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) у липні поточного року нарахує одній із категорій громадян мінімально гарантовану пенсію у розмірі 12 390 грн, що значно перевищує стандартну мінімальну виплату у 2 595 грн. Таким правом наділені українці, які мають спеціальний статус.

Про те, хто може розраховувати на підвищену виплату, розповідають Новини.LIVE із посиланням на одне з управлінь ПФУ.

Кому виплатять підвищену пенсію у 12 390 грн у липні

Право на отримання підвищених щомісячних державних гарантій мають громадяни зі статусом учасника ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції з інвалідністю, що пов’язана з аварією.

Питання нарахування мінімальних пенсійних виплат для ліквідаторів ЧАЕС регулюють норми закону 1584-ІХ "Про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Згідно з особливостями законодавства, передбачається призначення мінімальної пенсії у відсотках, що залежить від рівня середньої зарплати в країні, з якої сплачені страхові внески за попередні 12 місяців. У 2026 році він дорівнює 20 653 грн і є базою для розрахунків. Залежно від групи інвалідності передбачені такі частки від заробітної плати:

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Для першої групи — 100%;

Для другої групи — 80%;

Для трутьої групи — 60%.

Зокрема, цього року на гарантовану мінімальну виплату у розмірі 12 390 грн разом з усіма надбавками та підвищеннями можуть розраховувати особи з інвалідністю третьої групи. А також нададють:

другій групі інвалідності — 16 522 грн;

першій групі інвалідності — 20 653 грн;

Слід розуміти, що до мінімально гарантованих виплат з таким статусом входять:

надбавки та підвищення;

додаткові пенсії;

цільова фіндопомога;

індексація;

компенсації, окрім виплат за "особливі заслуги".

У ПФУ зазначають, що цього року застосовують спеціальний підхід в обчисленні таких пенсій. Зокрема, якщо людина має право на розрахунок виплати із п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, то застосовують коефіцієнт 2,09334, що вплине на кінцевий розмір виплати.

Кому призначають третю групу інвалідності (ЧАЕС)

За даними Мінохорони здоров'я, встановлення причинного зв’язку між хворобою, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою, та частковою чи повною втратою працездатності людини може визначатися на основі медичного підтвердження у рамках обстеження. Спеціалізована радіологічна Медико-соціальна експертиза (МСЕК) займається встановленням груп інвалідності (ЧАЕС).

Зокрема, третю групу можуть призначити у зв'язку з помірними порушеннями функцій організму, що призводять до певних обмеженнь життєдіяльності людини. Йдеться про стійкі помірні відхилення (відсоток втрати працездатності становить: 40% — 65%), що виникли через захворювання, розвиток яких офіційно пов'язаний з дією радіації та інших шкідливих чинників Чорнобильської аварії.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про право громадян на спеціальні надбавки до пенсії. Їх призначають за особливі заслуги перед країною. Зокрема, дехто може оформити виплату у 35% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних. Цього року сума становить 908 грн.

Ще Новини.LIVE розповідали про можливість отримати надбавку до пенсії у розмірі 647 грн. Така додаткова державна підтримка надається громадянам за статус "Учасника бойових дій". Розмір мінімальної гарантованої виплати для таких осіб не може бути меншим за 5,5 тис. грн у 2026 році.