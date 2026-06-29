Повторное лечение после ранения: почему военным отказывают в выплатах и как их получить

Военнослужащий ВСУ на службе, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Многие военнослужащие вынуждены возвращаться на лечение после ранения, когда болезнь обостряется. Однако при повторном поступлении в госпиталь им могут отказать в выплате дополнительного вознаграждения. Особенно часто это происходит, когда бойца уже успели перевести в другую воинскую часть, ТЦК или учебный центр.

Обычно в таких случаях отказы в выплате денежных средств являются незаконными, пояснил адвокат Иван Максимович, передает Новини.LIVE.

Платят ли за повторное лечение

Государство обязано платить, если военнослужащий вновь поступает на стационарное лечение из-за последствий ранения, полученного во время обороны Украины.

В постановлении Кабинета Министров №168 нет ни одного пункта, который бы ограничивал выплату только первым посещением больницы. Если человек лечится из-за последствий боевого ранения, право на выплату возникает каждый раз.

Какие отказы чаще всего слышат военные

Защитникам нередко говорят:

"У нас тыловая часть, поэтому дополнительное вознаграждение не выплачивается".

"Платить должна та часть, где вы получили ранение".

"Это повторное лечение, поэтому выплата не предусмотрена".

По словам адвоката, такие объяснения не соответствуют требованиям закона.

Кто должен начислять деньги

Дополнительное вознаграждение выплачивает та воинская часть, в которой военнослужащий находится на денежном обеспечении на момент лечения.

Например, если военнослужащего перевели из одной части в другую, то за период лечения после перевода должна платить уже новая воинская часть.

Тот факт, что подразделение не выполняет боевые задачи или является тыловым, не лишает военнослужащего права на доплаты.

Какие документы следует подготовить

Чтобы избежать проблем с выплатами, адвокат советует подать в воинскую часть:

копию справки об обстоятельствах ранения;

медицинские выписки из стационара;

постановление ВЛК;

рапорт с просьбой начислить дополнительное вознаграждение.

В медицинских документах желательно, чтобы было указано, что лечение проводится именно в связи с последствиями полученного ранения, с указанием даты его получения.

Что делать, если отказали

Если командование не реагирует или отказывает устно, не стоит опускать руки.

Сначала нужно оформить и подать официальный письменный рапорт, обязательно приложив к нему копии всех медицинских справок и документов.

Если даже после письменного обращения ситуация не сдвинулась с места, вы имеете право написать жалобу в высшее военное руководство. Также с этой проблемой можно обратиться к военному омбудсмену или направить заявление в Главное управление по защите прав военнослужащих.

По словам юриста, именно официальные обращения чаще всего заставляют командование решить проблему без суда.

Когда стоит готовить иск

Если воинская часть официально отказала в выплате или полностью отрицает право на неё, тогда можно обращаться в суд.

Важно помнить о сроках:

пока военнослужащий проходит службу — обратиться в суд можно без ограничений;

как только военнослужащего исключают из списков личного состава части, обратиться в суд желательно в течение следующих трех месяцев.

Если этот срок пропущен, шанс защитить свои права все равно остается. Однако в таком случае истцу придется объяснять судьям причины задержки и доказывать, когда именно он узнал о невыплате денег.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военнослужащие могут получить средства на оздоровление детей по программе "еОздоровление" — деньги поступают прямо на карту и их можно использовать для оплаты путевки. Право на пособие имеют дети защитников, в частности участников боевых действий, раненых военных, погибших и пропавших без вести воинов. В 2026 году выплачивают 17 560 гривен.

Еще Новини.LIVE писали, что в Верховной Раде могут повысить выплаты для защитников, получающих минимальные оклады. Планируется увеличить их зарплату примерно на 10 000 гривен — с нынешних около 20 000 до более 30 000 гривен. Но окончательное решение будет зависеть от финансовых возможностей государства.