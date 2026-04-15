Выплата единовременной помощи в 1500 гривен: как скажется на помощи малообеспеченным

В апреле украинцам начали начислять новую единовременную денежную помощь. Речь идет о 1500 гривен, которые получат самые уязвимые категории населения. Стало известно, как повлияет эта выплата на назначение помощи малообеспеченным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Выплата 1500 гривен и назначение помощи малообеспеченным

Эту госвыплату не будут учитывать для назначения помощи малообеспеченным семьям. Как отметили в ПФУ, согласно постановлению Кабинета министров Украины №341, эта выплата не является составляющей совокупного дохода семьи.

На какие выплаты не повлияет денежная помощь

Как сказали в Пенсионном фонде, выплата:

не повлияет на право на социальную помощь;

не снизит размер выплат;

не будет учитываться при расчетах доходов.

Также в госструктуре подчеркнули, что 1500 гривен помощи не входят в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход.

