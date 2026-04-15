Главная Финансы Повлияет ли доплата в 1500 грн на назначение помощи малообеспеченным

Дата публикации 15 апреля 2026 17:35
Выплата единовременной помощи в 1500 гривен: как скажется на помощи малообеспеченным
Деньги в конверте. Фото: Новини.LIVE

В апреле украинцам начали начислять новую единовременную денежную помощь. Речь идет о 1500 гривен, которые получат самые уязвимые категории населения. Стало известно, как повлияет эта выплата на назначение помощи малообеспеченным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Выплата 1500 гривен и назначение помощи малообеспеченным

Эту госвыплату не будут учитывать для назначения помощи малообеспеченным семьям. Как отметили в ПФУ, согласно постановлению Кабинета министров Украины №341, эта выплата не является составляющей совокупного дохода семьи.

На какие выплаты не повлияет денежная помощь

Как сказали в Пенсионном фонде, выплата:

  • не повлияет на право на социальную помощь;
  • не снизит размер выплат;
  • не будет учитываться при расчетах доходов.

Также в госструктуре подчеркнули, что 1500 гривен помощи не входят в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход.

Как сообщали Новини.LIVE, новую адресную денежную помощь планируют выплатить почти 13 миллионам гражданам. Финансирование выплат началось с 8 апреля. Деньги получат пожилые люди, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи и не только.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что до конца апреля украинцам в одном из городов выплатят по 10 800 гривен. Это финансовая помощь от благотворительного фонда Каритас. Деньги предусмотрены для лиц с инвалидностью и других уязвимых категорий граждан со статусом ВПЛ.

финансовая помощь Пенсионный Фонд денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
