Виплата одноразової допомогу у 1500 гривень: як позначиться на допомозі малозабезпеченим

Гроші в конверті. Фото: Новини.LIVE

У квітні українцям почали нараховувати нову одноразову грошову допомогу. Йдеться про 1500 гривень, які отримають найвразливіші категорії населення. Стало відомо, як вплине ця виплата на призначення допомоги малозабезпеченим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Виплата 1500 гривень і призначення допомоги малозабезпеченим

Цю держвиплату не враховуватимуть для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям. Як зауважили у ПФУ, відповідно до постанови Кабінету міністрів України №341, ця виплата не є складовою сукупного доходу сім’ї.

На які виплати не вплине грошова допомога

Як зазначили у Пенсійному фонді, виплата:

не повпливає на право на соціальну допомогу;

не зменшить розмір виплат;

не враховуватиметься під час розрахунків доходів.

Також у держструктурі підкреслили, що 1500 гривень допомоги не входять до загального місячного або річного оподатковуваного доходу.

Як повідомляли Новини.LIVE, нову адресну грошову допомогу планують виплатити майже 13 мільйонам громадянам. Фінансування виплат розпочалося з 8 квітня. Гроші отримають люди похилого віку, люди з інвалідністю, малозабезпечені сім’ї й не тільки.

