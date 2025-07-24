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Главная Финансы Повестки от ТЦК — как вручают украинцам, которые работают онлайн

Повестки от ТЦК — как вручают украинцам, которые работают онлайн

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 14:30
Дистанционная работа — как украинцам должны вручать повестки от ТЦК
Человек работает за компьютером. Фото: Freepik

В Украине во время военного положения предприятия должны вести учет своих работников, которые являются призывниками, военнообязанными и резервистами, и вручать повестки в случае поступления распоряжения от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Известно, как происходит оповещение в случае отсутствия работника в связи с командировкой, пребыванием на больничном или в случае дистанционной работы.

Это предусмотрено правительственным постановлением №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

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Обязанность оповещения и вручения повесток на предприятиях

Предприятия, независимо от формы собственности, обязаны осуществлять оповещение работников, если поступило распоряжение от ТЦК (СБУ, разведки).

Вручением повесток (с целью уточнения данных, прохождения военно-врачебной комиссии, мобилизационного распоряжения) должен заниматься конкретный человек, который обязан отвечать за ведение воинского учета и уполномочен руководителем.

Согласно порядку №560, руководители предприятий с получением распоряжения о проведении мероприятий мобилизации или вызове резервистов и военнообязанных должны издавать соответствующий приказ об оповещении и организовать его через ответственных лиц путем вручения повесток под их личную подпись, сообщить ТЦК письменно в трехдневный срок о результатах оповещения и выполнения подчиненными требований законодательства, обеспечив прибытие в Терцентр.

Также должны безотлагательно информировать о работниках, которые отказались получить повестку или уволились.

Оповещение работников, работающих дистанционно

Согласно правилам, граждан, работающих дистанционно, необходимо оповещать рекомендованными почтовыми отправлениями с описью вложения и уведомлением о вручении. Работодатель должен:

  1. Издать приказ об оповещении;
  2. Отправить копию приказа работнику заказным письмом;
  3. Копировать документы, выданные Укрпочтой;
  4. Отправить в ТЦК в срок в три календарных дня копию приказа об оповещении, копии подтверждающих документов, что граждан работает дистанционно, и копии почтовой документации.

Оповещение граждан, находящихся в отпуске, командировке или на больничном

Согласно нормам законодательства, работники, которые отсутствуют на работе временно, также должны быть оповещены о том, что пришла повестка. В таком случае работодатель также должен сделать следующие шаги:

  1. Издать соответствующий приказ об оповещении;
  2. Отправить копию приказа гражданину заказным письмом, добавив опись вложения и уведомление о вручении;
  3. Скопировать документы, выданные Укрпочтой;
  4. Отправить в ТЦК в трехдневный срок копии приказа об осуществлении оповещения, копии документов, где подтверждается факт пребывания работника в отпуске (командировке, на больничном), а также добавив копии почтовой документации.

Для того, чтобы руководитель не имел проблем с Территориальным центром комплектования и социальной поддержки, необходимо обязательно прислать в ТЦК копии документов с подтверждением об отсутствии работника.

Ранее писали о том, что на кадровых порталах больше всего вакансий с бронированием среди рабочих специальностей. В среднем по некоторым предложениям зарплата достигает 50 тыс. грн.

Также мы рассказывали о правилах начисления зарплаты и предоставления отпусков в военных администрациях во время войны. Они приравнены к госорганам на временной основе и наделены полномочиями органов местной власти.

работа мобилизация повестки ТЦК и СП дистанционная работа
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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