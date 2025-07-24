Дистанційна робота — як українцям мають вручати повістки від ТЦК

Людина працює за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні під час воєнного стану підприємства мають вести облік своїх працівників, які є призовниками, військовозобов'язаними та резервістами, та вручати повістки у разі надходження розпорядження від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Відомо, як відбувається сповіщення у разі відсутності працівника у зв'язку з відрядженням, перебуванням на лікарняному чи в разі дистанційної праці.

Це передбачено урядовою постановою №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

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Обов'язок оповіщення та вручення повісток на підприємствах

Підприємства, незалежно від форми власності, зобов'язані здійснювати оповіщення працівників, якщо надійшло розпорядження від ТЦК (СБУ, розвідки).

Врученням повісток (з метою уточнення даних, проходження військово-лікарської комісії, мобілізаційного розпорядження) має займатися конкретна людина, яка зобов'язана відповідати за ведення військового обліку та уповноважена керівником.



Згідно з порядком №560, керівники підприємств з отриманням розпорядження про проведення заходів мобілізації чи виклику резервістів та військовозобов'язаних мають видавати відповідний наказ про оповіщення та організувати його через відповідальних осіб шляхом вручення повісток під їхній особистий підпис, повідомити ТЦК письмово у триденний термін про результати оповіщення та виконання підлеглими вимог законодавства, забезпечивши прибуття до Терцентру.

Також мають невідкладно інформувати про працівників, які відмовилися отримати повістку чи звільнилися

Оповіщення працівників, які працюють дистанційно

Згідно з правилами, громадян, які працюють дистанційно, необхідно оповіщувати рекомендованими поштовими відправленнями з описом вкладення та повідомленням про вручення. Роботодавець мусить:

Видати наказ про оповіщення; Надіслати копію наказу працівнику рекомендованим листом; Копіювати документи, видані Укрпоштою; Надіслати до ТЦК у термін в три календарні дні копію наказу про оповіщення, копії підтверджувальних документів, що громадян працює дистанційно, та копії поштової документації.

Оповіщення громадян, які перебувають у відпустці, відрядженні чи на лікарняному

Згідно з нормами законодавства, працівники, які відсутні на роботі тимчасово, також мають бути оповіщені про те, що надійшла повістка. У такому разі роботодавець також має зробити такі кроки:

Видати відповідний наказ про оповіщення; Надіслати копію наказу громадянину рекомендованим листом, додавши опис вкладення і повідомлення про вручення; Скопіювати документи, видані Укрпоштою; Надіслати до ТЦК у триденний термін копії наказу щодо здійснення оповіщення, копії документів, де підтверджується факт перебування працівника у відпустці (відрядженні, на лікарняному), а також додавши копії поштової документації.

Для того, щоб керівник не мав проблем з Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, необхідно обов’язково надіслати до ТЦК копії документів з підтвердженням про відсутність працівника.

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