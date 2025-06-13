Поверка счетчиков — когда, как и кто должен проводить в 2025 году

Прибор учета. Фото: Киевтеплоэнерго в Facebook

Летом 2025 года в Киеве потребители коммунальных услуг получат автоматические оповещения о приближении срока поверки квартирных счетчиков тепла и горячей воды. Соответствующая процедура является обязательной и необходима для определения пригодности приборов учета и корректных начислений в коммунальных платежках.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго".

Реклама

Читайте также:

Когда нужно осуществлять поверку счетчиков в 2025 году

Согласно Закону "О метрологии и метрологической деятельности", поверка счетчиков должна проводиться в среднем один раз в четыре года.

Как сообщают в компании, межотопительный сезон является оптимальным временем для поверки квартирных приборов учета тепла и горячей воды.

"Вовремя поверенный счетчик гарантирует, что в платежке будут отображаться только фактически потребленные объемы тепла и горячей воды. В случае просрочки поверки, согласно законодательству, начисления будут осуществлять по среднему потреблению за последний отопительный период", — объясняют в компании.

Если потребители не помнят дату последней поверки счетчика, то поставщики напомнят о времени поверки. Так, пользователям в личных кабинетов на порталах "Киевтеплоэнерго" или "Центра коммунального сервиса" поступят предупреждения о приближении сроков поверки. Также дату можно проверить самостоятельно в паспорте счетчика или в свидетельстве о предыдущей поверке.

После прохождения соответствующей процедуры будет предоставлено свидетельство с подтверждением точности работы прибора.

Полученные копии документов по поверке нужно передать в ЦКС дистанционно или лично в сервисный центр. Это нужно для актуализации данных в информационно-аналитической системе.

Как заказать поверку прибора учета самостоятельно и кто должен платить

Поверку можно заказать самостоятельно. Такую процедуру могут выполнять исключительно лицензированные компании, перечень которых обнародован на портале Министерства экономики.

Детали по поверке приборов учета киевляне могут уточнить у операторов горячей линии "Киевтеплоэнерго" по телефону: (044) 207-88-88.

Согласно законам "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" и "О жилищно-коммунальных услугах" осуществление поверки квартирных приборов учета должно происходить за счет клиента.

Тогда как бесплатными являются обслуживание и поверка только домовых счетчиков.

Напомним, потребители коммунальных услуг могут получить компенсацию за повышенные суммы в платежках. С соответствующими обращениями можно идти в Госслужбу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Также сообщалось, когда клиентам Нафтогаза могут вернуть деньги по оплате счетов. Такая процедура имеет свои особенности и применяется только при определенных обстоятельствах.