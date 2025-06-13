Повірка лічильників — коли, як і хто має проводити у 2025 році

Прилад обліку. Фото: Київтеплоенерго в Facebook

Влітку 2025 року у Києві споживачі комунальних послуг отримають автоматичні сповіщення про наближення терміну повірки квартирних лічильників тепла та гарячої води. Відповідна процедура є обов’язковою й необхідна для визначення придатності приладів обліку та коректних нарахувань у комунальних платіжках.

Про це повідомили у комунальному підприємстві "Київтеплоенерго".

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Коли потрібно здійснювати повірку лічильників у 2025 році

Згідно із Законом "Про метрологію та метрологічну діяльність", повірка лічильників має проводитись в середньому один раз на чотири роки.

Як повідомляють у компанії, міжопалювальний сезон є оптимальним часом для повірки квартирних приладів обліку тепла та гарячої води.

"Вчасно повірений лічильник гарантує, що у платіжці відображатимуться лише фактично спожиті обсяги тепла та гарячої води. У разі прострочення повірки, згідно із законодавством, нарахування здійснюватимуть за середнім споживанням за останній опалювальний період", — пояснюють у компанії

Якщо споживачі не пам’ятають дату останньої повірки лічильника, то постачальники нагадають про час повірки. Так, користувачам в особистих кабінетів на порталах "Київтеплоенерго" чи "Центру комунального сервісу" надійдуть попередження щодо наближення термінів повірки. Також дату можна перевірити самотужки у паспорті лічильника чи в свідоцтві щодо попередньої повірки.

Після проходження відповідної процедури буде надано свідоцтво з підтвердженням точності роботи приладу.

Отримані копії документів щодо повірки потрібно передати до ЦКС дистанційно чи особисто в сервісний центр. Це потрібно для актуалізації даних в інформаційно-аналітичній системі.

Як замовити повірку приладу обліку самостійно та хто має платити

Повірку можна також замовити самостійно. Таку процедуру можуть виконувати виключно ліцензовані компанії, перелік яких оприлюднений на порталі Міністерства економіки.

Деталі щодо повірки приладів обліку кияни можуть уточнити в операторів гарячої лінії "Київтеплоенерго" за телефоном: (044) 207-88-88.

Відповідно до законів "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" та "Про житлово-комунальні послуги" здійснення повірки квартирних приладів обліку має відбуватися за рахунок клієнта.

Тоді як безкоштовними є обслуговування і повірка тільки будинкових лічильників.

Нагадаємо, споживачі комунальних послуг можуть отримати компенсацію за підвищені суми в платіжках. З відповідними зверненнями можна йти до Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Також повідомлялося, коли клієнтам Нафтогазу можуть повернути гроші з оплати рахунків. Така процедура має свої особливості й застосовується тільки за певних обставин.