Компенсації за комуналку — хто з українців може отримати

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські споживачі житлово-комунальних послуг можуть розраховувати на компенсацію за неправомірно збільшені суми в платіжках за надані ресурси. У такому разі громадяни можуть подавати звернення до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Держпродспоживслужби.

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Проблеми з переплатою за комунальні послуги

Як зазначають у відомстві, бувають випадки, коли українцям надходять некоректні рахунки за житлово-комунальні послуги. На основі звернень громадян Держпродспоживслужба здійснює перевірку діяльності постачальників комунальних послуг та вживає відповідних заходів з метою захисту прав споживачів.

У разі, якщо споживачі комунальних послуг у квитанціях виявлять підозрілі нарахування, можуть звернутися до Держпродспоживслужби із проханням здійснити перевірку. Зробити це можна у такі способи:

надіславши листа на е-пошту: econsumer-info@dpss.gov.ua;

заповнивши спеціальну форму на офіційному сайті;

надіславши листа на поштову адресу: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти про порушення та захищати власні права.

Результати перевірок постачальників послуг

За інформацією відомства, минулого року було видано 94 приписи на усунення порушень, що дозволило привести тарифи у відповідність до закону.

Фахівці виявили численні порушення, що оцінюються у мільйони гривень. Постачальники отримали штрафи, а споживачі — грошові компенсації у понад 1,6 млн грн. Згідно з підсумками роботи:

виписали штрафів на суму 3,18 млн грн;

запобігли завищенню платежів на 1,3 млн грн;

притягнули до відповідальності понад сотню посадовців, які сплатили штрафів на 236 тис. грн.

Раніше ми розповідали, що у Нафтогазі розповіли, коли можливе повернення грошей з оплати рахунків за газ. Відповідний механізм має свої особливості, однак застосуватися може виключно за певних обставин.

Також повідомляли, що тарифи в Україні у червні перебуватимуть на колишньому рівні. Ціну на природний газ заморожено протягом дії воєнного стану та пів року після скасування.