Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Поверка счетчиков — клиентам сделали предупреждение о сроках

Поверка счетчиков — клиентам сделали предупреждение о сроках

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 08:50
обновлено: 09:09
Поверка счетчиков осенью — кого из клиентов предупредили о сроках
Коммунальные платежки и газовая плита. Фото: Новини.LIVE

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" обратилось к гражданам с просьбой позаботиться о готовности своих счетчиков к отопительному сезону. Там предупредили: если срок поверки истек, то прибор учета следует поверить как можно быстрее, ведь специалисты уже не будут иметь права использовать его для осуществления начислений.

Об этом говорится в материалах Киевтеплоэнерго.

Реклама
Читайте также:

Что надо знать о поверке счетчиков осенью

Киевтеплоэнерго обратилось к киевлянам с призывом проверить срок поверки квартирных приборов учета отопления и горячей воды. В столице более 125 тыс. квартир имеют счетчики тепловой энергии. Они осуществляют фиксацию фактических объемов потребленного тепла и являются гарантией, что жители будут платить исключительно за реальное использованное тепло, а не общие рассчитанные по формуле объемы. В компании отметили, что особенно важна корректная работа счетчиков во время прохождения отопительного сезона.

Согласно нормам законодательства, поверка приборов учета должна осуществляться один раз в четыре года. Граждане могут узнать, когда именно должна быть следующая поверка:

  • В свидетельстве об осуществлении предыдущей поверки;
  • В паспорте прибора учета;
  • В личных кабинетах на сайтах Киевтеплоэнерго или Центре коммунального сервиса.

"Вскоре начнется отопительный сезон, клиенты должны позаботиться о готовности своих приборов учета. Если срок поверки истек, счетчик следует поверить как можно быстрее, ведь "Киевтеплоэнерго" уже не имеет права использовать его для начислений", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в платежках начисления за услугу поставки тепловой энергии будут осуществлять, учитывая отапливаемую площадь и данные общедомового счетчика, однако не превышая максимальную долю на один лицевой счет. При наличии домового счетчика, основанием для начислений станет утвержденный правительством общий норматив.

В то же время, начисления за услугу по предоставлению горячей воды будут осуществлять на основе данных домового счетчика или по установленному правительственному нормативу потребления на каждого человека, зарегистрированного в доме.

Скорректировать показатели можно будет только после проведения поверки приборов, отметили в Киевтеплоэнерго.

Упрощенный сервис для процедуры осуществления поверки

Также в 2025 году на предприятии для удобства граждан заработала специальная "горячая линия" по поверке счетчиков: (044) 207-88-88.

Соответствующий сервис призван упростить процедуру осуществления поверки. После того, как клиент обратится на "горячую линию" специалисты Киевтеплоэнерго обеспечат распломбирование или опломбирование счетчиков во время поверки. Свидетельства о ее проведении автоматически внесут в базу данных предприятия, а потребителям не нужно будет тратить время для передачи документов.

Ранее мы писали, что финпомощь на оплату коммунальных услуг в 20 тыс. грн получат некоторые группы населения. В частности, те, кто пострадал от агрессии РФ и внутренние переселенцы.

Также мы рассказывали, что некоторые украинские граждане имеют право не платить за услугу по распределению газа. Известно, кто сможет отказаться от соответствующего сервиса.

коммунальные услуги ЖКХ деньги счетчики квитанция
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации