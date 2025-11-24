Поверка счетчиков осенью — кого из клиентов предупредили о сроках

Коммунальные платежки и газовая плита. Фото: Новини.LIVE

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" обратилось к гражданам с просьбой позаботиться о готовности своих счетчиков к отопительному сезону. Там предупредили: если срок поверки истек, то прибор учета следует поверить как можно быстрее, ведь специалисты уже не будут иметь права использовать его для осуществления начислений.

Об этом говорится в материалах Киевтеплоэнерго.

Реклама

Читайте также:

Что надо знать о поверке счетчиков осенью

Киевтеплоэнерго обратилось к киевлянам с призывом проверить срок поверки квартирных приборов учета отопления и горячей воды. В столице более 125 тыс. квартир имеют счетчики тепловой энергии. Они осуществляют фиксацию фактических объемов потребленного тепла и являются гарантией, что жители будут платить исключительно за реальное использованное тепло, а не общие рассчитанные по формуле объемы. В компании отметили, что особенно важна корректная работа счетчиков во время прохождения отопительного сезона.

Согласно нормам законодательства, поверка приборов учета должна осуществляться один раз в четыре года. Граждане могут узнать, когда именно должна быть следующая поверка:

В свидетельстве об осуществлении предыдущей поверки;

В паспорте прибора учета;

В личных кабинетах на сайтах Киевтеплоэнерго или Центре коммунального сервиса.

"Вскоре начнется отопительный сезон, клиенты должны позаботиться о готовности своих приборов учета. Если срок поверки истек, счетчик следует поверить как можно быстрее, ведь "Киевтеплоэнерго" уже не имеет права использовать его для начислений", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в платежках начисления за услугу поставки тепловой энергии будут осуществлять, учитывая отапливаемую площадь и данные общедомового счетчика, однако не превышая максимальную долю на один лицевой счет. При наличии домового счетчика, основанием для начислений станет утвержденный правительством общий норматив.

В то же время, начисления за услугу по предоставлению горячей воды будут осуществлять на основе данных домового счетчика или по установленному правительственному нормативу потребления на каждого человека, зарегистрированного в доме.

Скорректировать показатели можно будет только после проведения поверки приборов, отметили в Киевтеплоэнерго.

Упрощенный сервис для процедуры осуществления поверки

Также в 2025 году на предприятии для удобства граждан заработала специальная "горячая линия" по поверке счетчиков: (044) 207-88-88.

Соответствующий сервис призван упростить процедуру осуществления поверки. После того, как клиент обратится на "горячую линию" специалисты Киевтеплоэнерго обеспечат распломбирование или опломбирование счетчиков во время поверки. Свидетельства о ее проведении автоматически внесут в базу данных предприятия, а потребителям не нужно будет тратить время для передачи документов.



Ранее мы писали, что финпомощь на оплату коммунальных услуг в 20 тыс. грн получат некоторые группы населения. В частности, те, кто пострадал от агрессии РФ и внутренние переселенцы.

Также мы рассказывали, что некоторые украинские граждане имеют право не платить за услугу по распределению газа. Известно, кто сможет отказаться от соответствующего сервиса.