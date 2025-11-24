Відео
Україна
Повірка лічильників — клієнтам зробили попередження про терміни

Повірка лічильників — клієнтам зробили попередження про терміни

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 08:50
Оновлено: 09:09
Повірка лічильників восени — кого з клієнтів попередили про терміни
Комунальні платіжки та газова плита. Фото: Новини.LIVE

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" звернулось до громадян з проханням подбати про готовність своїх лічильників до опалювального сезону. Там попередили: якщо термін повірки сплив, то прилад обліку слід повірити якнайшвидше, адже фахівці вже не матимуть права використовувати його для здійснення нарахувань.

Про це йдеться у матеріалах Київтеплоенерго.

Читайте також:

Що треба знати про повірку лічильників восени

Київтеплоенерго звернулося до киян із закликом перевірити термін повірки квартирних приладів обліку опалення та гарячої води. У столиці більш ніж 125 тис. квартир мають лічильники теплової енергії. Вони здійснюють фіксацію фактичних обсягів спожитого тепла і є гарантією, що жителі будуть сплачувати виключно за реальне використане тепло, а не загальні розраховані за формулою об’єми. У компанії наголосили, що особливо важлива коректна робота лічильників під час проходження опалювального сезону.

Згідно з нормами законодавства, повірка приладів обліку має здійснюватися один раз на чотири роки. Громадяни можуть дізнатися, коли саме повинна бути наступна повірка:

  • У свідоцтві про здійснення попередньої повірки;
  • У паспорті приладу обліку;
  • В особистих кабінетах на сайтах Київтеплоенерго чи Центрі комунального сервісу.

"Невдовзі розпочнеться опалювальний сезон, клієнти мають подбати про готовність своїх приладів обліку. Якщо термін повірки сплив, лічильник слід повірити якнайшвидше, адже "Київтеплоенерго" вже не має права використовувати його для нарахувань", — йдеться у повідомлені.

У компанії наголосили, що у платіжках нарахування за послугу постачання теплової енергії будуть здійснювати, враховуючи опалювальну площу та дані загальнобудинкового лічильника, проте не перевищуючи максимальну частку на один особовий рахунок. За наявності будинкового лічильника, підставою для нарахувань стане затверджений урядом загальний норматив.

Водночас, нарахування за послугу з надання гарячої води будуть здійснювати на основі даних будинкового лічильника або за встановленим урядовим нормативом споживання на кожну особу, зареєстровану в оселі. 

Скоригувати показники можна буде тільки після проведення повірки приладів, наголосили у Київтеплоенерго.

Спрощений сервіс для процедури здійснення повірки

Також у 2025 році на підприємстві для зручності громадян запрацювала спеціальна "гаряча лінія" щодо повірки лічильників: (044) 207-88-88.

Відповідний сервіс покликаний спростити процедуру здійснення повірки. Після того, як клієнт звернеться на "гарячу лінію"  фахівці Київтеплоенерго забезпечать розпломбування чи опломбування лічильників під час повірки. Свідоцтва щодо її проведення автоматично внесуть у базу даних підприємства, а споживачам не потрібно буде витрачати час для передачі документів.
 
Раніше ми писали, що фіндопомогу на оплату комунальних послуг у 20 тис. грн отримають деякі групи населення. Зокрема, ті, хто постраждав від агресії РФ та внутрішні переселенці. 

Також ми розповідали, що деякі українські громадяни мають право не платити за послугу з розподілу газу. Відомо, хто зможе відмовитися від відповідного сервісу. 

комунальні послуги ЖКГ гроші лічильники квитанція
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
