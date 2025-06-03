Пенсии в Украине — кто из граждан имеет право на тройной размер стажа

Работник в офисе держит калькулятор. Фото: Freepik

В Украине ежегодно растут требования к страховому стажу, дающему право на назначение пенсии. В частности, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет стажа. В то же время, для некоторых категорий граждан страховой стаж зачисляют в тройном размере.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Тройной стаж для тех, кто служит в зоне боевых действий

Согласно закону 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", участникам боевых действий государство гарантирует право на досрочную пенсию по возрасту по достижении мужчинами 55 лет при наличии стажа от 25 лет, женщинами в 50 лет при наличии стажа от 20 лет.

Мобилизованным гражданам и тем, кто служит по контракту, стаж, в частности в зоне боевых действий, начисляют в соответствии со ст. 8 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Страховой стаж тем военнослужащим, которые несут службу именно в зоне боевых действий, зачисляют в соотношении 1:3. То есть проведение одного месяца в таких условиях засчитывается за три.

Соответствующий механизм начинает действовать, если срок службы в боевой зоне составляет не менее одного месяца. При этом верхней границы по сроку нет, поэтому вся продолжительность службы в таких условиях засчитывается по этой формуле.

Для оформления пенсии участникам боевых действий необходимо предоставить в ПФУ оригиналы документов:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовую книжку или документы о стаже (документы о военной службе);

удостоверение участника боевых действий;

справку об участии в боевых действиях на передовой.

Тройной размер стажа для депортированных лиц

Также в Пенсионном фонде отмечают, что тройной размер страхового стажа засчитывается для назначения пенсии депортированным лицам, которые находились на спецпоселении, за периоды работы.

Соответствующие нормы прописаны в законе №2040-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования пенсионного законодательства" от 15 февраля 2022 года.

Как объясняют в ПФУ, в таком случае основным документом, подтверждающим страховой стаж, является трудовая книжка. При отсутствии книжки или записей в ней — стаж устанавливают из других документов, выданных по месту работы или архивными учреждениями.

Для зачисления стажа в тройном размере соответствующих периодов работы, имевших место до 1 января 2004 года, необходимо предоставить следующую информацию:

удостоверение о принадлежности к депортированным лицам;

период пребывания граждан в спецпоселении;

время работы на спецпоселении.

Напомним, что пенсионеры на полном гособеспечении, имеющие нетрудоспособных членов семьи, которых содержат, имеют право только на 25% собственной пенсии. Остальную сумму выплачивают нетрудоспособным членам семьи и заведению.

Также мы рассказывали, что государственные служащие имеют право на пенсию в размере 60% от прежнего официального дохода. Тогда как большинству граждан предоставляется не более 30% от зарплаты.