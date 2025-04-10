Работа в Украине — кому предусмотрена выплата в сумме трехмесячного заработка

Строитель во время работы. Фото: Freepik

В Государственной службе Украины по вопросам труда рассказали о правах работников, которые не могут выполнять работу по состоянию здоровья. В таком случае должны быть соблюдены гарантии, предусмотренные на законодательном уровне.

Об этом говорится на портале Гоструда.

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Как объясняют специалисты, работникам предоставлена возможность отказаться от выполнения рабочих обязанностей, если образовалась опасная производственная ситуация для жизни и здоровья людей. В таком случае гражданин имеет право сообщить об этом руководителю или работодателю. Со своей стороны, компания должна подтвердить это, обратившись к специалистам по охране труда, представителям профсоюзов или страховому эксперту по охране труда.

В частности, в период простоя из-за факторов, не зависящих от работника, работодатель должен сохранять за ним заработок в среднем размере.

Если работник предупредил работодателя, а тот не обеспечил надлежащих условий для безопасности здоровья, то имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию. В таком случае гражданину должны выплатить выходное пособие в размере, прописанном в коллективном договоре, однако не менее его трехмесячного заработка.

В случае плохого здоровья работника, если нуждается в более легкой работе, компания обязана перевести с его согласия на такую работу на срок, прописанный в медицинском заключении. При необходимости работодатель может сократить рабочий день и провести обучение работника по получению другой профессии в рамках законодательства.

"Если работник в соответствии с медицинским заключением не может продолжать выполнять свою работу, предусмотренную трудовым договором, работодатель должен принять меры по переводу такого работника на другую работу, которая соответствует его состоянию здоровья. При этом перевод работника на другую работу возможен только с его согласия", — объясняют специалисты.

В случае остановки предприятия, отдельного производства или оборудования органом госнадзора за охраной труда или службой охраны труда за работниками должно сохраняться место работы, а также их средний заработок.

Если другой работы нет или работник отказался от перевода, увольнение допускается на основании пункта 2 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ). В таком случае ему должны выплатить выходное пособие в размере среднемесячной зарплаты.

Куда гражданам жаловаться на условия труда

Работник может подать жалобу в теруправление Государственной службы по вопросам труда из-за возникновения трудового спора между работником и работодателем в случае невозможности решить проблему самостоятельно непосредственно на предприятии.

Контактная информация Гоструда:

электронная почта: dsp@dsp.gov.ua;

(044) 279-00-85.

Также можно получить консультацию онлайн, заполнив специальную форму.

Если вопрос не решился, то соответствующее обращение станет надежным доказательством в суде.

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