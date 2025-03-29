Лікарняні у квітні — як зміниться оплата для українців

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

З квітня 2025 року в Україні за новими правилами оплачуватимуть лікарняні. Зокрема, українці, які працюють на підставі трудових договорів, отримуватимуть фінансову підтримку у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю не тільки за основним місцем роботи, а й за місцем роботи за сумісництвом.

Як повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України, з 4 квітня зміняться умови й для людей, які займаються підприємницькою чи іншою діяльністю, а ще працюють за сумісництвом.

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Як виплачуватимуть лікарняні

Так, у держструктурі пояснили, що застраховані українці зможуть претендувати на такі виплати:

по тимчасовій непрацездатності;

по вагітності;

по пологах.

"Норма стосується усіх страхових випадків, які настануть з 4 квітня 2025 року", — йдеться у повідомленні ПФУ.

Якщо виник нещасний випадок, після чого людина втратила працездатність, але у неї є трудові відносини з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), тоді потерпілий отримуватиме гроші від такого страхувальника впродовж перших п'яти днів тимчасової непрацездатності. Розмір виплати становить 100% середньої зарплати (оподаткованого доходу), незалежно від страхового стажу працівника. Однак з шостого дня тимчасової непрацездатності оплату лікарняних вже фінансує Пенсійний фонд.

"Допомога по тимчасовій непрацездатності (внаслідок нещасного випадку на виробництві/професійного захворювання) призначається та виплачується роботодавцем, у якого настав страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасного випадку, у розмірі 100% середньої зарплати", — підкреслили у ПФУ.

Раніше ми пояснювали, чи отримає лікарняні людина, яка перебуває на іспитовому терміні на новому місці роботи. Вичерпну відповідь надали у Пенсійному фонді.

Також ми розповідали, скільки виплатять працівникам за тимчасову втрату працездатності. Важливо знати, що виплата залежить від середньої зарплати працівника та страхового стажу.