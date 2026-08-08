Потеря надбавок к пенсиям: в ПФУ сделали важное предупреждение
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили о риске потери различных надбавок и доплат к пенсиям в 2026 году. Украинцам обнародовали перечень случаев, которые могут привести к негативному развитию событий, а также дали рекомендации, как действовать в случае некорректного начисления средств.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.
Когда грозит потеря надбавок к пенсиям
Как пояснили в Пенсионном фонде, граждане могут лишиться права на некоторые доплаты, если специалисты выявят неправильные начисления выплат.
Нормы законодательства предусматривают предоставление некоторых надбавок исключительно неработающим лицам. В то же время, если человек вернулся на работу или открыл бизнес, но не сообщил об этом ПФУ, то выплаты "задним числом" могут отменить и изъять часть средств, начисленных неправомерно.
Для обеспечения корректных выплат граждане должны сообщать о соответствующих изменениях в органы Пенсионного фонда в десятидневный срок.
Также на право на выплаты могут повлиять другие изменения личных данных. В ПФУ рекомендуют не затягивать с предоставлением актуальной информации в случае таких изменений:
- Паспорта гражданина;
- Фамилии или имени;
- Контактных данных;
- Банковских реквизитов;
- Устройство на работу или увольнение;
- Открытие или прекращение ведения бизнеса.
После получения обновленной информации ПФУ пересмотрит право на надбавки и доплаты. Если же человек не сделает это самостоятельно — фонд через имеющиеся государственные реестры все равно со временем получит соответствующие данные и взыщет излишне выплаченные суммы принудительно, в том числе в судебном порядке.
"Для обеспечения корректного расчета социальных выплат необходимо уведомлять органы Пенсионного фонда Украины в 10-дневный срок... Несообщение или несвоевременное информирование об изменении обстоятельств может привести к незаконным выплатам средств, которые подлежат обязательному возврату органам Пенсионного фонда Украины", — сообщили в фонде.
Как самостоятельно обновить данные в пенсионном деле
Как пояснили в Пенсионном фонде, для граждан создано несколько доступных и простых способов уведомления об изменениях в личных данных, которые могут повлиять на социальные выплаты. А именно:
- на портале Пенсионного фонда в электронном кабинете;
- лично, обратившись в территориальный орган ПФУ;
- отправив документы по почте заказным письмом;
- через работодателя в случае изменений, связанных с трудоустройством/увольнением.
В частности, в дистанционном формате на сайте ПФУ необходимо выполнить следующие действия:
- авторизоваться на портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- зайти в раздел "О пенсионном обеспечении";
- выбрать пункт "Внесение изменений в пенсионное дело";
- заполнить все необходимые поля в электронном заявлении;
- приложить необходимые документы, которые запросит система;
- подписать заявление с помощью квалифицированной электронной подписи;
- отправить заявку в Пенсионный фонд.
В ПФУ добавили, что посмотреть результат обработки заявления с актуальными данными можно в личном кабинете в разделе "Мои обращения".
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПФУ объяснили, при каких условиях пенсия каждого гражданина может быть увеличена более чем на 50%. Такое увеличение возможно, если пожилой гражданин будет и в дальнейшем официально работать. При таких обстоятельствах сработает механизм, призванный стимулировать сохранение трудоспособности и получение права на значительно более высокую выплату.
Также Новини.LIVE писали, что специалисты ПФУ начнут сверять информацию о пенсионерах с государственными реестрами. Это необходимо для проверки законности начисления пенсионных выплат, что предусмотрено обновленной "Методикой верификации пенсий". В частности, фонд сможет получать данные через современную информационную систему.
Читайте Новини.live!