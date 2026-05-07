Посылки с наложенным платежом Новой почтой: тарифы для покупателей и продавцов в мае

Международный финансовый сервис Новой почты NovaPay с мая ввел новые тарифы на наложенный платеж для продавцов и покупателей. Компания упростила систему расчетов и сделала ее более понятной и гибкой.

Об этом сообщила пресс-служба NovaPay.

Тарифы на посылки с наложенным платежом

Обновленные условия, как пояснили в компании, дают бизнесу возможность самостоятельно выбирать формат оплаты комиссии, а клиентам — потенциально уменьшить расходы при расчетах.

Самые выгодные условия доступны для пользователей, которые имеют счет в NovaPay — как для зачисления средств, так и для оплаты покупок.

Для предпринимателей теперь доступны две модели тарификации — универсальная и стандартная.

Универсальный тариф

Условия предусматривают распределение комиссии между продавцом и покупателем. Для бизнеса ставка составляет 0,5%, если средства поступают на счет NovaPay, или 1,3% — при зачислении на счет другого банка.

Покупатели в рамках этого тарифа платят:

1% + 10 грн — при оплате картой NovaPay через приложения NovaPay или Новой почты. В приложении NovaPay также предусмотрен бонус — возврат 20% от суммы комиссии;

2% + 20 грн — при оплате картой другого банка или наличными.

Стандартный тариф

Этот тариф работает по другой схеме — все расходы на комиссию берет на себя продавец, поэтому для покупателя наложенный платеж остается без дополнительных платежей. В таком случае бизнес платит:

2,5% — при использовании счета NovaPay;

3,3% — если средства зачисляются на счет другого финансового учреждения.

В компании отмечают, что новый подход должен дать продавцам больше свободы в выборе модели работы, а покупателям — сохранить привычный формат наложенного платежа, когда товар можно проверить перед оплатой, но уже на более выгодных условиях.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что покупатели в Украине будут больше платить за посылки. На большинство международных отправлений, например с AliExpress и Temu, может появиться налог на добавленную стоимость. Люди, которые будут покупать товары за рубежом, будут оплачивать налог еще до того, как получат заказ.

Также Новини.LIVE писали, что почтово-логистический оператор "Meest Почта" повысил цены на свои услуги. Изменения коснулись тарифов на доставку посылок по Украине. В среднем цены выросли на 10-20 грн в зависимости от веса и формата доставки.