Посилки з післяплатою Новою поштою: тарифи для покупців і продавців у травні

Міжнародний фінансовий сервіс Нової пошти NovaPay з травня запровадив нові тарифи на післяплату для продавців і покупців. Компанія спростила систему розрахунків та зробила її більш зрозумілою й гнучкою.

Тарифи на посилки з післяплатою

Оновлені умови, як пояснили в компанії, дають бізнесу можливість самостійно обирати формат оплати комісії, а клієнтам — потенційно зменшити витрати під час розрахунків.

Найвигідніші умови доступні для користувачів, які мають рахунок у NovaPay — як для зарахування коштів, так і для оплати покупок.

Для підприємців тепер доступні дві моделі тарифікації — універсальна та стандартна.

Універсальний тариф

Умови передбачають розподіл комісії між продавцем і покупцем. Для бізнесу ставка становить 0,5%, якщо кошти надходять на рахунок NovaPay, або 1,3% — при зарахуванні на рахунок іншого банку.

Покупці у межах цього тарифу сплачують:

1% + 10 грн — при оплаті карткою NovaPay через застосунки NovaPay або Нової пошти. У додатку NovaPay також передбачений бонус — повернення 20% від суми комісії;

2% + 20 грн — при оплаті карткою іншого банку або готівкою.

Стандартний тариф

Цей тариф працює за іншою схемою — усі витрати на комісію бере на себе продавець, тому для покупця післяплата залишається без додаткових платежів. У такому випадку бізнес сплачує:

2,5% — при використанні рахунку NovaPay;

3,3% — якщо кошти зараховуються на рахунок іншої фінансової установи.

У компанії зазначають, що новий підхід має дати продавцям більше свободи у виборі моделі роботи, а покупцям — зберегти звичний формат післяплати, коли товар можна перевірити перед оплатою, але вже на більш вигідних умовах.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що покупці в Україні будуть більше платити за посилки. На більшість міжнародних відправлень, наприклад з AliExpress і Temu, може з’явитися податок на додану вартість. Люди, які купуватимуть товари за кордоном, оплачуватимуть податок ще до того, як отримають замовлення.

Також Новини.LIVE писали, що поштово-логістичний оператор "Meest Пошта" підвищив ціни на свої послуги. Зміни торкнулися тарифів на доставлення посилок по Україні. В середньому ціни зросли на 10-20 грн залежно від ваги та формату доставлення.