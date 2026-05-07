Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Посилки з післяплатою Новою поштою: умови та комісії у травні

Посилки з післяплатою Новою поштою: умови та комісії у травні

Ua ru
Дата публікації: 7 травня 2026 18:14
Посилки з післяплатою Новою поштою: тарифи для покупців і продавців у травні
Відділення Нової пошти, працівники сортують посилки. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Міжнародний фінансовий сервіс Нової пошти NovaPay з травня запровадив нові тарифи на післяплату для продавців і покупців. Компанія спростила систему розрахунків та зробила її більш зрозумілою й гнучкою. 

Про це повідомила пресслужба NovaPay, передають Новини.LIVE

Тарифи на посилки з післяплатою

Оновлені умови, як пояснили в компанії, дають бізнесу можливість самостійно обирати формат оплати комісії, а клієнтам — потенційно зменшити витрати під час розрахунків.

Найвигідніші умови доступні для користувачів, які мають рахунок у NovaPay — як для зарахування коштів, так і для оплати покупок.
Для підприємців тепер доступні дві моделі тарифікації — універсальна та стандартна.

Універсальний тариф

Умови передбачають розподіл комісії між продавцем і покупцем. Для бізнесу ставка становить 0,5%, якщо кошти надходять на рахунок NovaPay, або 1,3% — при зарахуванні на рахунок іншого банку.

Читайте також:

Покупці у межах цього тарифу сплачують:

  • 1% + 10 грн — при оплаті карткою NovaPay через застосунки NovaPay або Нової пошти. У додатку NovaPay також передбачений бонус — повернення 20% від суми комісії;
  • 2% + 20 грн — при оплаті карткою іншого банку або готівкою.

Стандартний тариф

Цей тариф працює за іншою схемою — усі витрати на комісію бере на себе продавець, тому для покупця післяплата залишається без додаткових платежів. У такому випадку бізнес сплачує:

  • 2,5% — при використанні рахунку NovaPay;
  • 3,3% — якщо кошти зараховуються на рахунок іншої фінансової установи.

У компанії зазначають, що новий підхід має дати продавцям більше свободи у виборі моделі роботи, а покупцям — зберегти звичний формат післяплати, коли товар можна перевірити перед оплатою, але вже на більш вигідних умовах.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що покупці в Україні будуть більше платити за посилки. На більшість міжнародних відправлень, наприклад з AliExpress і Temu, може з’явитися податок на додану вартість. Люди, які купуватимуть товари за кордоном, оплачуватимуть податок ще до того, як отримають замовлення.

Також Новини.LIVE писали, що поштово-логістичний оператор "Meest Пошта" підвищив ціни на свої послуги. Зміни торкнулися тарифів на доставлення посилок по Україні. В середньому ціни зросли на 10-20 грн залежно від ваги та формату доставлення.

Нова пошта посилки тарифи на посилки
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації