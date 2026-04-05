Платное хранение посылок на Новой почте: сколько надо заплатить за 1 день

Отделение Новой почты. Фото: Новини.LIVE

Большинство украинцев пользуются услугами Новой почты, чтобы быстро отправлять документы, покупки или большие грузы. Однако иногда получатель не имеет возможности забрать посылку сразу после ее прибытия. В таком случае отправление остается в отделении почтового оператора, и через некоторое время за его хранение начинают начислять дополнительную плату.

Сколько стоит 1 день хранения посылки, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на сайт Новой почты.

Когда Новая почта начинает брать оплату за хранение

Большинство отправлений могут бесплатно находиться в отделении до 7 дней. Исключение составляют паллеты — для них платное хранение начинается уже через три дня после того, как груз прибыл.

Специально оформлять услугу хранения не нужно. Она подключается автоматически со следующего дня после того, как посылка прибыла в отделение, где ее должен получить адресат.

Сколько стоит хранение посылок на Новой почте

После завершения бесплатного периода (7 дней для обычных отправлений или 3 дней для паллет) начинает действовать тариф на хранение. Стоимость зависит от веса и типа груза:

до 2 кг — 10 грн в сутки;

до 10 кг — 20 грн в сутки;

до 30 кг — 30 грн в сутки;

до 100 кг — 40 грн в сутки;

свыше 100 кг — 40 грн за каждые 100 кг в сутки;

автомобильные шины и диски — 40 грн в сутки;

паллеты — 100 грн в сутки.

Если отправление находится в отделении более 30 дней и никто его не забирает, оно получает статус невостребованного. В таком случае Новая почта может утилизировать посылку или распорядиться ею по своему усмотрению.

Сколько стоит хранение личных вещей на Новой почте

Кроме доставки посылок, компания предлагает отдельный сервис под названием "Пункт передачи". Он позволяет временно оставить в отделении личные вещи — например, чемоданы, сумки, рюкзаки или ключи — чтобы хранить их определенное время или передать другому человеку.

В рамках этой услуги хранение входит в стоимость и составляет до 7 дней в отделении или до 5 дней в почтомате. Тарифы следующие:

до 2 кг — 30 грн (отделение или почтомат);

до 10 кг — 30 грн (отделение или почтомат);

до 30 кг — 30 грн (отделение или почтомат);

до 100 кг, а также шины и диски — 60 грн (отделение);

свыше 100 кг — 60 грн за каждые 100 кг (отделение);

паллеты — 300 грн (отделение).

При этом стоит учитывать, что для вещей, которые остаются на хранение, установлены определенные ограничения по размерам и весу. Конкретные параметры могут отличаться в зависимости от отделения.

