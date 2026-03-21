Доставка Новой почтой: 3 вида посылок, которые не получить без паспорта

Люди идут мимо отделения Новой почты.

Логистический оператор "Новая почта" предусматривает получение отправлений в почтоматах, отделениях, по адресу проживания или работы и тому подобное. В то же время некоторые посылки предусматривают обязательное предъявление получателем паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

О видах таких отправлений и условиях их получения рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на сайт Новой почты.

Какие посылки Новая почта не выдает без документов

В правилах компании указаны три вида отправлений, которые не выдают получателям без предъявления документа, удостоверяющего личность:

Посылки, объявленная ценность которых превышает 30 000 грн. Отправления с наложенным платежом на сумму 5 000 грн и более. Документы, обозначенные отправителем как такие, которые должны быть вручены лично в руки получателю.

Если отправление относится хотя бы к одной из вышеуказанных категорий, забрать его из Новой почты может исключительно то лицо, которое указано как получатель.

Какие документы нужны, чтобы получить посылку на Новой почте

Это может быть не только паспорт гражданина Украины, но и один из следующих документов:

временное удостоверение;

вид на постоянное проживание;

удостоверение беженца, выданное в Украине;

паспорт для выезда за границу;

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

паспорт иностранного гражданина (со сведениями о личности, указанными кириллицей или латиницей).

Альтернативой может быть электронная форма паспорта из мобильного приложения "Дія". Новая почта выдаст посылку и по цифровым документам.

Частые вопросы

Что делают с посылками, которые не забрали из Новой почты?

Неполученную посылку возвращают отправителю. Он же и оплачивает транспортировку. Если отправитель также не забирает посылку, то Новая почта будет хранить ее 30 суток, а затем утилизирует.

Что будет, если отказаться от посылки на Новой почте?

Новая почта вернет ее отправителю. Если вес посылки не превышает 30 кг, комиссия за возврат не взимается. Отправления, которые не получают адресаты в течение 5-7 дней, возвращаются автоматически.