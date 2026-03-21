Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доставка Новой почтой: 3 вида посылок, которые не получить без паспорта

Доставка Новой почтой: 3 вида посылок, которые не получить без паспорта

Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 11:47
Люди идут мимо отделения Новой почты. Фото: Новини.LIVE

Логистический оператор "Новая почта" предусматривает получение отправлений в почтоматах, отделениях, по адресу проживания или работы и тому подобное. В то же время некоторые посылки предусматривают обязательное предъявление получателем паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

О видах таких отправлений и условиях их получения рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на сайт Новой почты.

Читайте также:

Какие посылки Новая почта не выдает без документов

В правилах компании указаны три вида отправлений, которые не выдают получателям без предъявления документа, удостоверяющего личность:

  1. Посылки, объявленная ценность которых превышает 30 000 грн.
  2. Отправления с наложенным платежом на сумму 5 000 грн и более.
  3. Документы, обозначенные отправителем как такие, которые должны быть вручены лично в руки получателю.

Если отправление относится хотя бы к одной из вышеуказанных категорий, забрать его из Новой почты может исключительно то лицо, которое указано как получатель.

Какие документы нужны, чтобы получить посылку на Новой почте

Это может быть не только паспорт гражданина Украины, но и один из следующих документов:

  • временное удостоверение;
  • вид на постоянное проживание;
  • удостоверение беженца, выданное в Украине;
  • паспорт для выезда за границу;
  • удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
  • паспорт иностранного гражданина (со сведениями о личности, указанными кириллицей или латиницей).

Альтернативой может быть электронная форма паспорта из мобильного приложения "Дія". Новая почта выдаст посылку и по цифровым документам.

Ранее мы рассказывали, что Новая почта начала отправку посылок из США в Украину. Стоимость услуги зависит от веса содержимого посылки. Срок доставки составляет от семи дней.

Также узнавайте как получить водительское удостоверение Новой почтой. Стоимость доставки документа между отделениями составляет 60 гривен по тарифу "Локал" и 70 гривен по тарифу "По Украине".

Частые вопросы

Что делают с посылками, которые не забрали из Новой почты?

Неполученную посылку возвращают отправителю. Он же и оплачивает транспортировку. Если отправитель также не забирает посылку, то Новая почта будет хранить ее 30 суток, а затем утилизирует.

Что будет, если отказаться от посылки на Новой почте?

Новая почта вернет ее отправителю. Если вес посылки не превышает 30 кг, комиссия за возврат не взимается. Отправления, которые не получают адресаты в течение 5-7 дней, возвращаются автоматически.

Новая почта посылки паспорт
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации