Платне зберігання посилок на Новій пошті: скільки треба заплатити за 1 день

Більшість українців користуються послугами Нової пошти, щоб швидко відправляти документи, покупки чи великі вантажі. Однак іноді отримувач не має змоги забрати посилку одразу після її прибуття. У такому випадку відправлення залишається у відділенні поштового оператора, і через певний час за його зберігання починають нараховувати додаткову плату.

Скільки коштує 1 день зберігання посилки

Коли Нова пошта починає брати оплату за зберігання

Більшість відправлень можуть безоплатно перебувати у відділенні до 7 днів. Виняток становлять палети — для них платне зберігання починається вже через три дні після того, як вантаж прибув.

Спеціально оформлювати послугу зберігання не потрібно. Вона підключається автоматично з наступного дня після того, як посилка прибула до відділення, де її має отримати адресат.

Скільки коштує зберігання посилок на Новій пошті

Після завершення безплатного періоду (7 днів для звичайних відправлень або 3 днів для палет) починає діяти тариф на зберігання. Вартість залежить від ваги та типу вантажу:

до 2 кг — 10 грн на добу;

до 10 кг — 20 грн на добу;

до 30 кг — 30 грн на добу;

до 100 кг — 40 грн на добу;

понад 100 кг — 40 грн за кожні 100 кг на добу;

автомобільні шини та диски — 40 грн на добу;

палети — 100 грн на добу.

Якщо відправлення перебуває у відділенні понад 30 днів і ніхто його не забирає, воно отримує статус незатребуваного. У такому випадку Нова пошта може утилізувати посилку або розпорядитися нею на власний розсуд.

Скільки коштує зберігання особистих речей на Новій пошті

Окрім доставки посилок, компанія пропонує окремий сервіс під назвою "Пункт передачі". Він дозволяє тимчасово залишити у відділенні особисті речі — наприклад, валізи, сумки, рюкзаки або ключі — щоб зберігати їх певний час чи передати іншій людині.

У межах цієї послуги зберігання входить у вартість і становить до 7 днів у відділенні або до 5 днів у поштоматі. Тарифи такі:

до 2 кг — 30 грн (відділення або поштомат);

до 10 кг — 30 грн (відділення або поштомат);

до 30 кг — 30 грн (відділення або поштомат);

до 100 кг, а також шини та диски — 60 грн (відділення);

понад 100 кг — 60 грн за кожні 100 кг (відділення);

палети — 300 грн (відділення).

Водночас варто враховувати, що для речей, які залишаються на зберігання, встановлені певні обмеження щодо розмірів і ваги. Конкретні параметри можуть відрізнятися залежно від відділення.

