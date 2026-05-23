Поступление средств на личную карту: кому в Украине грозит штраф

Поступление средств на личную карту: кому в Украине грозит штраф

Дата публикации 23 мая 2026 12:02
Украинцам грозят штрафы за поступление средств на личную карту: кого касается
В Украине налоговая может заинтересоваться большими или регулярными поступлениями на карту и доначислить налоги в виде штрафа, несмотря на отсутствие предусмотренного законодательством налогообложения денежных переводов. Все зависит не от самого факта операции, а от происхождения денег и их характера.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Надо ли платить налоги с поступлений на карты

Налоговое обязательство не возникает автоматически после зачисления средств на банковскую карточку. Налогом облагается непосредственно доход физического лица. Если деньги, которые поступили на счет, не являются доходом или с них уже уплачивались налоги, штраф не применяется.

Налогообложению не подлежат:

  • суммы государственной и социальной материальной помощи, государственной помощи, компенсаций, стоимости социальных услуг и реабилитационной помощи;
  • денежные компенсации лицам с инвалидностью, помощь на детей с инвалидностью при реализации индивидуальных программ реабилитации;
  • пособие по беременности и родам;
  • другие выплаты и страховые суммы, получаемые из бюджетов или фондов общеобязательного государственного социального страхования.

В то же время риск налогового начисления возникает в том случае, когда поступления на карточку имеют признаки систематического дохода, но при этом эти суммы не отражаются в налоговой отчетности и с них не уплачиваются налоги.

Какие поступления облагаются налогом

Налогообложению подлежат все доходы физических лиц, если они включены в перечень, определенный Налоговым кодексом Украины. Для налоговых резидентов это касается как доходов, полученных на территории Украины, так и доходов из зарубежных источников, а также общего годового или месячного дохода. Для нерезидентов обязанность уплачивать налоги возникает в отношении доходов, источник которых находится в Украине.

Фактически речь идет о любых средствах или других поступлениях, которые закон признает объектом налогообложения. Если переводы имеют признаки предпринимательской или систематической деятельности — например, средства поступают регулярно, от большого количества людей или с одинаковым назначением платежей, — налоговая может расценить это как доход, подлежащий декларированию и налогообложению.

Отдельно закон регулирует вопрос подарков и финансовой помощи. Такие поступления также могут считаться доходом, однако условия налогообложения зависят от того, кто именно передает средства и при каких обстоятельствах.

Согласно статье 174 Налогового кодекса, подарки или денежная помощь, полученные от близких родственников первой степени родства — родителей, детей, мужа или жены, — в ряде случаев не подлежат налогообложению или облагаются налогом на льготных условиях. В то же время денежные средства или имущество, полученные от других лиц, могут облагаться налогом на общих основаниях: 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора в соответствии со ст. 164 НКУ.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, надо ли платить налоги за переводы из-за границы, если это деньги на лечение. Банки может расценивать такие операции как доход или подарок. Поэтому важно правильно подтвердить, что это именно целевая помощь.

Также Новини.LIVE писали, что в ПриватБанке изменятся тарифы на денежные переводы. Размер комиссии будет зависеть от типа карты и источника финансирования — собственные это или кредитные средства. Изменения не коснутся операций в пределах Украины в приложении "Приват24", терминалах самообслуживания, банкоматах и отделениях.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
