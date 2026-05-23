Українцям загрожують штрафи за надходження коштів на особисту картку: кого стосується

Чоловік біля банкомата.

В Україні податкова може зацікавитися великими або регулярними надходженнями на картку та донарахувати податки у вигляді штрафу, попри відсутності передбаченого законодавством оподаткування грошових переказів. Все залежить не від самого факту операції, а від походження грошей та їхнього характеру.

Чи треба платити податки з надходжень на картки

Податкове зобов’язання не виникає автоматично після зарахування коштів на банківську картку. Оподатковується безпосередньо дохід фізичної особи. Якщо гроші, які надійшли на рахунок, не є доходом або з них вже сплачувалися податки, штраф не застосовується.

Оподаткуванню не підлягають:

суми державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги, компенсацій, вартості соціальних послуг та реабілітаційної допомоги;

грошові компенсації особам з інвалідністю, допомога на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації;

допомога по вагітності та пологах;

інші виплати та страхові суми, які отримуються з бюджетів або фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Водночас ризик податкового нарахування виникає у тому разі, коли надходження на картку мають ознаки систематичного доходу, але при цьому ці суми не відображаються в податковій звітності і з них не сплачуються податки.

Які надходження оподатковуються

Оподаткуванню підлягають усі доходи фізичних осіб, якщо їх включено до переліку, визначеного Податковим кодексом України. Для податкових резидентів це стосується як прибутків, отриманих на території України, так і доходів із закордонних джерел, а також загального річного чи місячного доходу. Для нерезидентів обов’язок сплачувати податки виникає щодо доходів, джерело яких знаходиться в Україні.

Фактично йдеться про будь-які кошти чи інші надходження, які закон визнає об’єктом оподаткування. Якщо перекази мають ознаки підприємницької або систематичної діяльності — наприклад, кошти надходять регулярно, від великої кількості людей або з однаковим призначенням платежів, — податкова може розцінити це як дохід, що підлягає декларуванню та оподаткуванню.

Окремо закон регулює питання подарунків і фінансової допомоги. Такі надходження також можуть вважатися доходом, однак умови оподаткування залежать від того, хто саме передає кошти та за яких обставин.

Згідно зі ст. 174 Податкового кодексу, подарунки або грошова допомога, отримані від близьких родичів першого ступеня споріднення — батьків, дітей, чоловіка чи дружини, — у низці випадків не підлягають оподаткуванню або оподатковуються на пільгових умовах. Водночас кошти чи майно, отримані від інших осіб, можуть оподатковуватися на загальних підставах: 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору відповідно до ст. 164 ПКУ.

