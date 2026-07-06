Пострадавшим от военных преступлений выплатят по 3 000 евро: что известно о новой программе

Опечаленная женщина, евро в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинцы, подвергшиеся сексуальному насилию в результате российской агрессии, смогут получить единовременную выплату в размере 3000 евро. Кабинет Министров утвердил механизм предоставления неотложных репараций таким пострадавшим.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на общественную организацию "ВПЛ Украины".

Важно, что эти деньги не повлияют на другие социальные выплаты. То есть если человек получает субсидию или государственную помощь, из-за этой компенсации их не заберут и не уменьшат.

Помощь смогут получить и дети, родившиеся в результате такого преступления. Финансировать программу будут не из государственного бюджета, а за счет международных партнеров и доноров.

Как будет проходить подача заявлений

Чтобы люди не боялись обращаться за помощью, заявления будет рассматривать специальная комиссия при Министерстве социальной политики. Обещают, что весь процесс будет конфиденциальным, без лишних допросов и повторного переживания травматических событий.

По официальным данным, с начала полномасштабной войны правоохранительные органы зафиксировали 398 случаев сексуального насилия, связанного с войной. И это лишь те истории, о которых люди решились рассказать. На самом деле таких случаев, скорее всего, гораздо больше, ведь многие пострадавшие до сих пор молчат из-за страха, стыда или опасений осуждения.

Где можно получить консультацию

Если нужна юридическая консультация или помощь, можно обратиться на горячую линию юридической службы ОО «ВПЛ Украина» по номеру 066 600 77 88.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы, потерявшие родных в результате российских обстрелов, уже сейчас могут подавать заявления в Международный реестр ущерба. В настоящее время в системе доступны 21 из 35 категорий заявлений, а представленные данные в будущем будут учитываться при выплате компенсаций, которые планируется осуществлять, в частности, за счет замороженных российских активов.

Также Новини.LIVE писали о компенсациях за поврежденные или уничтоженные в результате войны автомобили по аналогии с программой "єВідновлення". Предполагается, что владельцы смогут получить выплаты на основании экспертной оценки стоимости автомобиля на момент утраты, а окончательная сумма будет зависеть от возраста, пробега и технического состояния транспортного средства