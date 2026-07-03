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Главная Финансы Компенсации за погибших в результате войны: украинцы могут получить новые выплаты

Компенсации за погибших в результате войны: украинцы могут получить новые выплаты

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 12:22
Украинцам начнут выплачивать международные компенсации за погибших родственников: как оформить
Человек после обстрела, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, потерявшие близких в результате российских обстрелов, смогут получить международные компенсации. Для этого уже сейчас можно подавать заявления в Международный реестр ущерба, который постепенно расширяет перечень категорий, подлежащих возмещению.

Об этом сообщила председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк в эфире программы Ранок.LIVE.

Сегодня Международный реестр убытков уже работает. В нем предусмотрено 35 категорий убытков, из которых 21 уже доступна для подачи заявлений. Поэтому украинцам, пострадавшим от войны, рекомендуют не ждать запуска компенсационного механизма, а регистрировать свои потери уже сейчас.

Следующий этап — создание Международной компенсационной комиссии, которая будет рассматривать заявления и определять суммы выплат. После этого планируется запустить Компенсационный фонд, из которого пострадавшие будут получать средства.

Одним из ключевых источников пополнения этого фонда станут замороженные российские активы.

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По словам Шуляк, будущие выплаты коснутся не только семей погибших. Компенсации также смогут получить люди, лишившиеся жилья, имущества, работы или пострадавшие во время российской оккупации.

Стоит отметить, что на данный момент в Украине нет отдельной государственной программы компенсаций именно для семей погибших гражданских лиц. Ведь большая часть средств из бюджета сейчас направляется на финансирование Сил безопасности и обороны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, чье имущество пострадало из-за войны, могут получить государственную компенсацию по программе "єВідновлення". Она уже помогает владельцам поврежденного и разрушенного жилья, а теперь власти хотят ввести аналогичный механизм и для автомобилей, которые были повреждены или уничтожены в результате боевых действий.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы смогут претендовать на новые компенсации. Предусматривается, что в будущем можно будет обращаться за возмещением убытков, причиненных войной, в частности за разрушенное имущество, потерю жилья и другие последствия войны.

выплаты компенсация
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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