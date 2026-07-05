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Головна Фінанси Державна допомога військовим з інвалідністю: скільки грошей можна отримати

Державна допомога військовим з інвалідністю: скільки грошей можна отримати

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 19:40
Інвалідність після служби: які суми компенсацій отримають військові у 2026 році
Військовий у лікарні, гроші в руках. Фото: АрміяInform, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Якщо військовий отримав інвалідність через поранення, контузію чи травму під час виконання бойових завдань, він має право на одноразову виплату від держави. У деяких випадках її розмір перевищує 1,3 мільйона гривень.

Як оформити виплати, хто і скільки отримає, розповіли у Харківському обласному ТЦК, передає Новини.LIVE.

Для призначення виплати обов'язково потрібно рішення Експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Саме воно підтверджує групу інвалідності або відсоток втрати працездатності.

Скільки виплачують

Якщо інвалідність настала через поранення, контузію або травму, отримані під час захисту України, суми такі:

  • І група — 1 331 200 гривень;
  • ІІ група — 998 400 гривень;
  • ІІІ група — 832 000 гривень.

Якщо ж інвалідність пов'язана не з бойовими діями, а із захворюванням чи нещасним випадком під час служби, допомога буде меншою:

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  • І група — 399 360 гривень;
  • ІІ група — 299 520 гривень;
  • ІІІ група — 232 960 гривень.

Такі ж виплати передбачені для строковиків, резервістів і військовозобов'язаних, яких призивали на навчальні чи спеціальні збори.

Якщо інвалідність не встановили

Буває, що після медичного огляду людині не встановлюють групу інвалідності, але визначають відсоток втрати працездатності. У такому випадку одноразову допомогу все одно виплачують, але її розмір залежить від того, який саме відсоток втрати працездатності встановили.

Якщо стан здоров'я погіршився

Якщо під час повторного огляду людині встановили вищу групу інвалідності, вона може отримати ще одну виплату. Держава не платить усе заново, але компенсує різницю між тим, що вже було виплачено, і новою сумою, яка належить за вищою групою.

Куди звертатися

Якщо військовий зараз проходить службу, оформленням документів займається його військова частина.

Тим, хто вже звільнився зі служби, потрібно звернутися до свого територіального центру комплектування.

Раніше Новини.LIVE розповідали про нову систему грошового забепечення військових з липня. Мінімальна щомісячна виплата становить 30 000 гривень, а за виконання бойових завдань та знищення противника передбачені додаткові винагороди.

Також Новини.LIVE писали, що діти українських військовослужбовців можуть отримати 17 560 гривень на оздоровлення за програмою "єОздоровлення". Кошти надходять безпосередньо на картку одного з батьків і можуть бути використані лише для оплати путівки до табору чи санаторію, які беруть участь у програмі.

виплати інвалідність військовослужбовці
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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