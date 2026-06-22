Помощь в 10 800 грн: где гарантируют выплаты тем, кому 60+

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

22 июня 2026 года жители еще одного украинского города смогут получить денежную помощь. Ее предоставит благотворительный фонд "Рокада" для уязвимых категорий населения, в частности для лиц с инвалидностью и пожилых людей.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу одного из городских советов.

Кому и где доступна денежная помощь в июне

Как отмечается, речь идет о реализации программы поддержки жителей города Корюковка Черниговской области.

"Благотворительный фонд "Рокада" организует прием заявлений на получение денежной помощи для уязвимых категорий населения г. Корюковка", — говорится в сообщении.

Принять участие в программе могут только граждане, которые в 2026 году не регистрировались на аналогичные выплаты, в частности от других организаций или благотворительных фондов.

Также для участия в программе необходимо относиться к одной из уязвимых категорий населения. В частности, помощь доступна домохозяйствам, в составе которых есть лица с инвалидностью, а также семьям, где есть люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и пожилые люди (60+).

Кроме того, в список тех, кому доступны выплаты, входят:

домохозяйства, имеющие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

семьи, в которых трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Размер помощи и порядок регистрации в программе

По данным Корюковского городского совета, согласно условиям программы от благотворительного фонда "Рокада", граждане смогут получить единовременную выплату в размере 10 800 грн.

Для регистрации необходимо предоставить оригиналы документов всех членов домохозяйства:

паспорт гражданина;

идентификационные коды;

свидетельства о рождении детей (если есть);

документы, подтверждающие фактическое проживание в громаде;

документы, подтверждающие принадлежность к одной из уязвимых категорий;

реквизиты банковского счета (IBAN) для выплаты на банковскую карту.

Для подачи заявки гражданам необходимо прибыть 22 июня 2026 года (с 10:00 до 17:00) с документами в пункт регистрации: Убежище Корюковского лицея № 2.

Контакты. Источник: Корюковский городской совет

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июне этого года в ряде городов у граждан есть возможность получить финансовую помощь от UNHCR Ukraine. В рамках этой программы будет предоставлено несколько видов помощи на три месяца, а сумма будет колебаться от 10 800 до 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE рассказывали, в каких регионах доступна программа помощи до 20 000 долларов. Речь идет о новом этапе финансовой поддержки от Mercy Corps малых и средних предприятий, пострадавших от войны. Также доступна индивидуальная помощь для микробизнеса.