Помощь в 10 800 грн: где гарантируют выплаты тем, кому 60+
22 июня 2026 года жители еще одного украинского города смогут получить денежную помощь. Ее предоставит благотворительный фонд "Рокада" для уязвимых категорий населения, в частности для лиц с инвалидностью и пожилых людей.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу одного из городских советов.
Кому и где доступна денежная помощь в июне
Как отмечается, речь идет о реализации программы поддержки жителей города Корюковка Черниговской области.
"Благотворительный фонд "Рокада" организует прием заявлений на получение денежной помощи для уязвимых категорий населения г. Корюковка", — говорится в сообщении.
Принять участие в программе могут только граждане, которые в 2026 году не регистрировались на аналогичные выплаты, в частности от других организаций или благотворительных фондов.
Также для участия в программе необходимо относиться к одной из уязвимых категорий населения. В частности, помощь доступна домохозяйствам, в составе которых есть лица с инвалидностью, а также семьям, где есть люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и пожилые люди (60+).
Кроме того, в список тех, кому доступны выплаты, входят:
- домохозяйства, имеющие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- семьи, в которых трое и более детей в возрасте до 18 лет.
Размер помощи и порядок регистрации в программе
По данным Корюковского городского совета, согласно условиям программы от благотворительного фонда "Рокада", граждане смогут получить единовременную выплату в размере 10 800 грн.
Для регистрации необходимо предоставить оригиналы документов всех членов домохозяйства:
- паспорт гражданина;
- идентификационные коды;
- свидетельства о рождении детей (если есть);
- документы, подтверждающие фактическое проживание в громаде;
- документы, подтверждающие принадлежность к одной из уязвимых категорий;
- реквизиты банковского счета (IBAN) для выплаты на банковскую карту.
Для подачи заявки гражданам необходимо прибыть 22 июня 2026 года (с 10:00 до 17:00) с документами в пункт регистрации: Убежище Корюковского лицея № 2.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июне этого года в ряде городов у граждан есть возможность получить финансовую помощь от UNHCR Ukraine. В рамках этой программы будет предоставлено несколько видов помощи на три месяца, а сумма будет колебаться от 10 800 до 12 300 грн.
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