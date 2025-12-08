Пособие по безработице 2025 — кто получит в декабре и какими могут быть выплаты

Парень закрыл лицо руками. Фото: Unsplash

В Украине гражданам выплачивают денежную помощь по безработице. В декабре 2025 года размер выплат варьируется от 650 до 21 924 гривен в месяц — в зависимости от стажа, предыдущего дохода и от того, как долго длится безработица.

Об этом говорится на сайте Дія.

Кому платят пособие по безработице

На денежную помощь могут претендовать украинцы трудоспособного возраста, которые еще не достигли пенсионного возраста, например те, кто имеет право на пенсию по выслуге лет или по льготному стажу. Также выплаты предоставляются:

лицам с инвалидностью, которые не достигли пенсионного возраста и получают пенсию или государственную социальную помощь;

лицам младше 16 лет, если они уже устраивались на работу, но потеряли место после изменений в организации производства, сокращения штата или ликвидацие— предприятия.

Размер пособия по безработице в декабре 2025 года

На сумму влияют страховой стаж, причины увольнения и предыдущий доход. Минимальную помощь — от 650 до 1 тысячи гривен в месяц платят:

лицам, которые потеряли работу нарушив трудовую дисциплину;

украинцам, у которых страховой стаж за предыдущий год составляет менее шести месяцев;

молодым людям, которые после обучения или службы находятся в поисках первой работы.

Другим категориям граждан сумму денежной помощи по безработице считают, определив страховой стаж. Например:

если стаж до 2 лет — 50% среднего заработка;

от 2 до 6 лет — 55%;

от 6 до 10 лет — 60%;

свыше 10 лет — 70%.

Помощь со временем снижается. В частности, первые 90 дней государство выплачивает 100% рассчитанной суммы, следующие 90 дней — 80%, а после этого — 70%. Помощь по безработице могут предоставлять 360 дней в течение двух лет, а если речь идет о людях предпенсионного возраста — до 720 дней.

При этом максимальная сумма пособия не может быть больше четырехкратного прожиточного минимума (на начало 2025 года - это более 21 тыс. грн).

Как оформить пособие по безработице

В декабре подать заявку можно в любом центре занятости, независимо от места жительства. Для этого нужно иметь:

заявление о предоставлении статуса безработного;

справку о средней заработной плате (ее можно сформировать через Дію);

трудовую книжку или ее электронный аналог;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

военный билет (при наличии).

Оформление длится 1 рабочий день. Услуга является бесплатной.

