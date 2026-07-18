Чи впливають доходи військовослужбовця на допомогу на проживання ВПО: у ПФУ відповіли

Гроші в руках, люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У багатьох сім'ях внутрішньо переміщених осіб (ВПО) є ті, хто приєднався до Збройних сил України (ЗСУ) під час повномасштабної війни з Росією. ВПО, які стали військовими, отримують грошове забезпечення, тоді як їхні родини забезпечуються виплатами на проживання.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи враховується дохід, отриманий в армії на допомогу ВПО, передає Новини.LIVE.

Виплати на проживання ВПО та грошове забезпечення у ЗСУ

За повідомленням ПФУ, допомогу на проживання внутрішньо переміщеним українцям призначають за постановою Кабінету міністрів №232. Право на виплати визначають з урахуванням складу сім'ї, та який вона має середньомісячний дохід.

Як правило, до складу сім'ї ВПО входять:

чоловік;

дружина;

діти.

Та є виняток.

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"Якщо чоловік або дружина були мобілізовані, проходять військову службу та безпосередньо беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ, така особа не включається до складу сім'ї під час визначення права на продовження допомоги", — наголошують у ПФУ.

У такому рахі грошове забезпечення військовослужбовця не братиметься Пенсійним фондом до уваги, для встановлення середньомісячного доходу сім'ї ВПО.

Хто не зможе отримувати дві виплати

Та це правило не стосується сімей ВПО, яким виплачується компенсація за оренду житла. При цьому в розрахунок береться При цьому в розрахунок входить лише дохід, який залишається після утримання податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Раніше Новини.LIVE пояснювали, хто з пенсіонерів отримає додаткові гроші у 2026 році. На це можуть розраховувати, зокрема, українці, яким випповнилося 65+ років за умови, що їхня пенсія становить 3 758 гривен. У таких випадках держава повинна підвищити виплату до встановленого рівня.

Ще Новини.LIVE писали, що у 2026 році для нарахування виплат військовим пенсіонерам мають враховувати пенсійну різницю. У такому разі діють певні норми, які підв'язані до рівня пенсійних виплат з солідарної системи. Різницю повині виплачувати з держбюджету.