Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Услуги ЖКХ в 2025 году — кто из пенсионеров может не платить arrow

Услуги ЖКХ в 2025 году — кто из пенсионеров может не платить

24 декабря 2024 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Коммунальные услуги — кто из пенсионеров сможет не платить в 2025 году
Пожилая женщина. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В 2025 году для части пенсионеров оставят право полностью или частично не платить за жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о льготах, предоставляемых гражданам, работавшим в некоторых сферах, а также субсидиях, назначаемых в случае небольших доходов.

Такое право прописано в правительственном постановлении.

Читайте также:

Кто из пенсионеров сможет не платить за услуги ЖКХ

Предоставление льгот пенсионерам прописано в постановлении Кабинета министров "Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи". Речь идет о полной компенсации за жилищно-коммунальные услуги. Согласно нормам документа, от требования уплаты коммунуслуг на 100% освобождены:

  • педагоги;
  • библиотекари;
  • медицинские работники;
  • работники культуры.

Важным условием предоставления такой льготы является проживание таких граждан в сельской местности.

Жилищные субсидии для пенсионеров

Также пенсионеры смогут получать субсидии, которые частично покроют стоимость коммунальных услуг. Размер соответствующей помощи определяется на основе общего дохода пенсионера (пенсии) и стоимости услуг.

В то же время, особые условия предусматриваются для тех, кто проживает в домах без централизованного отопления. В таких случаях предоставляется субсидия на покупку твердого топлива. Речь идет о единовременной помощи, размером 21 тыс. гривен.

Ранее мы сообщали, что власти обновили механизм оформления субсидий и льгот на коммунальные услуги. В частности, увеличили граничную стоимость покупок, определяющую возможность назначения помощи.

Также мы рассказывали, что в следующем году субсидианты, получавшие помощь безосновательно, будут вынуждены вернуть деньги государству. Такое возможно при обнаружении недостоверной информации в декларациях.

коммунальные услуги субсидии ЖКХ пенсионеры льготы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:16 Новая схема — как уклонисты становятся многодетными за деньги

09:11 Будут ли украинцы со светом на Рождество — прогноз эксперта

09:04 Россияне начали депортировать семьи украинских военных с ВОТ

09:02 Обстрелы на Купянщине — ранен мирный житель

08:56 Нарушение комендантского часа — что может измениться для граждан

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:53 В Укргидрометцентре спрогнозировали, будет ли снег на Рождество

08:49 Бои в Волчанске — как ВСУ освобождали агрегатный завод

08:45 Услуги ЖКХ в 2025 году — кто из пенсионеров может не платить

08:44 Стало известно, сколько помощи дали Украине через хаб в Польше

08:33 В столице Египта вспыхнули массовые протесты — в чем причина

09:16 Новая схема — как уклонисты становятся многодетными за деньги

09:11 Будут ли украинцы со светом на Рождество — прогноз эксперта

09:04 Россияне начали депортировать семьи украинских военных с ВОТ

09:02 Обстрелы на Купянщине — ранен мирный житель

08:56 Нарушение комендантского часа — что может измениться для граждан

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:53 В Укргидрометцентре спрогнозировали, будет ли снег на Рождество

08:49 Бои в Волчанске — как ВСУ освобождали агрегатный завод

08:45 Услуги ЖКХ в 2025 году — кто из пенсионеров может не платить

08:44 Стало известно, сколько помощи дали Украине через хаб в Польше

08:33 В столице Египта вспыхнули массовые протесты — в чем причина

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

22:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

Text

08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Text

01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

23 декабря 2024
Text

23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

Text

20:23 Токар назвал наиболее уязвимые к взлому реестры в Украине

Text

19:56 За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

Text

17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

Text

14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

Text

13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

Text

13:01 Множественное гражданство — нардеп высказался о законопроекте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине