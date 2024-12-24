Коммунальные услуги — кто из пенсионеров сможет не платить в 2025 году

Пожилая женщина. Фото: Freepik

В 2025 году для части пенсионеров оставят право полностью или частично не платить за жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о льготах, предоставляемых гражданам, работавшим в некоторых сферах, а также субсидиях, назначаемых в случае небольших доходов.

Такое право прописано в правительственном постановлении.

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Предоставление льгот пенсионерам прописано в постановлении Кабинета министров "Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи". Речь идет о полной компенсации за жилищно-коммунальные услуги. Согласно нормам документа, от требования уплаты коммунуслуг на 100% освобождены:

педагоги;

библиотекари;

медицинские работники;

работники культуры.

Важным условием предоставления такой льготы является проживание таких граждан в сельской местности.

Жилищные субсидии для пенсионеров

Также пенсионеры смогут получать субсидии, которые частично покроют стоимость коммунальных услуг. Размер соответствующей помощи определяется на основе общего дохода пенсионера (пенсии) и стоимости услуг.

В то же время, особые условия предусматриваются для тех, кто проживает в домах без централизованного отопления. В таких случаях предоставляется субсидия на покупку твердого топлива. Речь идет о единовременной помощи, размером 21 тыс. гривен.

Ранее мы сообщали, что власти обновили механизм оформления субсидий и льгот на коммунальные услуги. В частности, увеличили граничную стоимость покупок, определяющую возможность назначения помощи.

Также мы рассказывали, что в следующем году субсидианты, получавшие помощь безосновательно, будут вынуждены вернуть деньги государству. Такое возможно при обнаружении недостоверной информации в декларациях.