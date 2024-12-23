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Субсидії на комуналку по-новому — що змінилось у правилах

23 грудня 2024 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Субсидії та пільги у 2024 році — як змінилися правила
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Наприкінці 2024 року в Україні змінили порядок оформлення субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги. Зокрема, не будуть відмовляти у праві на допомогу у разі купівлі деяких дороговартісних товарів.

Про це розповів "Юридичний порадник для ВПО".

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Зміни в порядку оформлення субсидій та пільг

Відповідно до змін, збільшили граничну вартість покупок, які визначають можливість призначення субсидії. Тепер йдеться про суму до 100 тис. гривень.

Тобто, якщо хтось з родини упродовж 12 місяців перед місяцем звернення за субсидією здійснить покупку на суму, яка не перевищує 100 тис. гривень, це не стане перешкодою для оформлення допомоги. До цього дозволена сума становила 50 тис. гривень.

Також субсидії почнуть призначати, незважаючи на придбання генеруючих установок, що виробляють електроенергію з енергії сонячного випромінювання, або енергії вітру, якщо платіж не більший за 150 тис. гривень.
 
Для громадян, які фактично проживають в оселях, для розрахунку розміру пільги чи субсидії на оплату послуги з постачання та розподілу електроенергії протягом воєнного стану застосовуються соцнормативи, незалежно від фактичної наявності чи відсутності послуги з незалежних від споживача чи постачальника, причин.

Так, якщо сім'я проживає в житлі, де через війну не надається послуга електропостачання, вона все одно отримуватиме допомогу.

Також пільги під час воєнного стану на оплату послуги з постачання та розподілу електроенергії пільговикам надають за наявності договору незалежно від фактичної наявності чи відсутності послуги з незалежних від споживача або постачальника, причин. До цього це було можливо тільки для пільговиків в населених пунктах на Харківщині.

Раніше ми писали, що у 2025 році громадянам, які отримували субсидії безпідставно, доведеться повернути ці кошти державі. Це може статися, якщо у заяві або декларації була вказана недостовірна інформація, через що розмір допомоги став інакшим.

Також ми розповідали, що для підтримки громадян із низькими доходами держава надає житлові субсидії. Проте через окремих членів родини допомогу можна втратити.

комунальні послуги субсидії ЖКГ фінансова допомога матеріальна допомога

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