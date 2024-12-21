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Переплачена субсидія — хто повертатиме гроші державі у 2025 році

21 грудня 2024 08:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Субсидії у 2025 році — хто і чому повинен повернути гроші державі
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Субсидії мають важливе значення для багатьох українців, адже без державної допомоги сплачувати комунальні рахунки деяким домогосподарствам було б дуже складно. Однак у 2025 році громадянам, які отримували житлові субсидії без належних підстав, можливо, доведеться повернути ці кошти державі.

Про те, чому деяким українцям доведеться повертати отриману субсидію, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Що таке переплата субсидії

Переплата субсидії — це гроші, отримані від держави без правових підстав. Це трапляється у двох випадках:

  • якщо громадянин не повідомив про зміни, які впливають на субсидію, протягом 30 днів;
  • якщо у заяві або декларації вказано невірну інформацію, через що розмір субсидії вийшов більшим.

Пенсійний фонд може припинити виплату субсидії або вимагати повернення переплат у ситуаціях, коли надано неправдиві дані про доходи, склад сім’ї, площу житла або якщо під час перевірок матеріальних чи побутових умовах домогосподарства будуть виявлені порушення.

У таких випадках субсидію припиняють, а надмірно виплачені кошти треба повернути. Якщо не розрахуватись добровільно, це може привести до судового процесу.

Також переплату можуть стягувати при нарахуванні субсидії на новий період. Тобто частину боргу можуть утримувати, але не більше ніж  20% від розміру виплат.

Кому доведеться повернути субсидію у 2025 році

Щоб не довелося повертати гроші, вчасно інформуйте Пенсійний фонд про будь-які зміни. Це стосується:

  1. Складу сім’ї або зареєстрованих осіб.
  2. Соціального статусу чи сімейного стану.
  3. Зміни в оплаті чи отриманні житлово-комунальних послуг.
  4. Майнових змін: купівля нерухомості, автомобіля чи дорогих речей.
  5. Витрат понад 50 тисяч грн або значних доходів (понад 25 прожиткових мінімумів).

Щоб уникнути фінансових проблем у 2025 році, українці повинні подавати  правдиву інформацію і своєчасно інформувати ПФУ про зміни в домогосподарстві, які можуть вплинути на розмір субсидії чи можливість її отримання. 

Раніше ми писали, що взимку громадянам доводиться оплачувати не лише комунальні послуги, а й рахунки за опалення. Для підтримки родин із низькими доходами держава надає субсидії, однак через окремих членів сім'ї можна втратити право на цю допомогу.

Також ми розповідали, що в разі смерті одержувача субсидії або пільги, невиплачені кошти можуть перейти до іншого члена сім’ї. Для цього потрібно вчасно звернутися до Пенсійного фонду України.

комунальні послуги субсидії гроші допомога Пенсійний Фонд

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