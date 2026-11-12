Фасад здания, в котором расположено отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В Краматорске Донецкой области временно закроют последнее отделение ПриватБанка. Решение было принято с учетом ситуации с безопасностью в городе. Клиенты смогут получать банковские услуги дистанционно через Приват24, а также пользоваться банкоматами и терминалами самообслуживания, которые будут работать в более безопасных районах.

Об этом сообщила пресс-служба Краматорского городского совета, передают Новини.LIVE.

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Какое отделение банка закрывают

Речь идет об отделении ПриватБанка, расположенном по адресу улица Богдана Хмельницкого, 13 (в районе ЦУМа). Оно приостановит работу с 16 ноября из-за ситуации с безопасностью в городе.

"В связи с ситуацией с безопасностью в городе последнее отделение ПриватБанка временно приостанавливает свою работу", — говорится в сообщении.

В банке подчеркнули, что решение связано с заботой о безопасности клиентов и сотрудников.

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Как клиенты смогут пользоваться услугами банка

Несмотря на закрытие отделения, клиенты ПриватБанка и в дальнейшем смогут проводить банковские операции дистанционно.

Для этого доступны:

мобильное приложение Приват24;

веб-версия Приват24;

банкоматы;

терминалы самообслуживания.

Онлайн-сервисы будут работать круглосуточно. Банкоматы и терминалы останутся доступными в более безопасных районах города, если будет электроэнергия, связь и возможность проводить инкассацию.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько наличных можно снять в ПриватБанке. Сумма зависит от валюты счета и способа получения денег. В частности, если клиент снимает деньги через кассу отделения, действуют отдельные ограничения.

Также Новини.LIVE писали, сколько денег можно перевести через ПриватБанк. В ноябре для большинства клиентов действует месячный лимит в 100 000 гривен на исходящие переводы. Но если банк отнес клиента к категории высокого риска, сумма будет меньше.