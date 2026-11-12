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Головна Фінанси Останнє в місті: ПриватБанк закриває відділення через небезпеку

Останнє в місті: ПриватБанк закриває відділення через небезпеку

Ua ru
12 листопада 2026 15:42
ПриватБанк припиняє роботу у Краматорську: де клієнтам знімати гроші та отримувати послуги Новини.LIVE
Фасад будівлі, де розташоване відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У Краматорську Донецької області тимчасово закриють останнє відділення ПриватБанку. Рішення ухвалили з огляду на безпекову ситуацію в місті. Клієнти зможуть отримувати банківські послуги дистанційно через Приват24, а також користуватися банкоматами й терміналами самообслуговування, які працюватимуть у безпечніших районах.

Про це повідомила пресслужба Краматорської міської ради, передають Новини.LIVE.

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Яке відділення банку закривають

Йдеться про відділення ПриватБанку, розташоване за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 13 (в районі ЦУМу). Воно призупинить роботу з 16 листопада через безпекову ситуацію в місті.

"У зв'язку з безпековою ситуацією в місті, останнє відділення ПриватБанку тимчасово призупиняє свою роботу", — йдеться у повідомленні.

У банку наголосили, що рішення пов'язане із турботою про безпеку клієнтів і працівників.

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Як клієнти зможуть користуватися послугами банку

Попри закриття відділення, клієнти ПриватБанку й надалі зможуть проводити банківські операції дистанційно.

Для цього доступні:

  • мобільний застосунок Приват24;
  • вебверсія Приват24;
  • банкомати;
  • термінали самообслуговування.

Онлайн-сервіси працюватимуть цілодобово. Банкомати й термінали залишаться доступними у безпечніших районах міста, якщо буде електроенергія, зв'язок і можливість проводити інкасацію.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки готівки можна зняти у ПриватБанку. Сума залежить від валюти рахунку та способу отримання грошей. Зокрема, якщо клієнт знімає гроші через касу відділення, діють окремі обмеження.

Також Новини.LIVE писали, скільки грошей можна переказати через ПриватБанк. У листопаді для більшості клієнтів діє місячний ліміт 100 000 гривень на вихідні перекази. Але якщо банк відніс клієнта до категорії високого ризику, сума буде меншою.

ПриватБанк банки банкомати Краматорськ платежі
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна

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