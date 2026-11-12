Фасад будівлі, де розташоване відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У Краматорську Донецької області тимчасово закриють останнє відділення ПриватБанку. Рішення ухвалили з огляду на безпекову ситуацію в місті. Клієнти зможуть отримувати банківські послуги дистанційно через Приват24, а також користуватися банкоматами й терміналами самообслуговування, які працюватимуть у безпечніших районах.

Про це повідомила пресслужба Краматорської міської ради, передають Новини.LIVE.

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Яке відділення банку закривають

Йдеться про відділення ПриватБанку, розташоване за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 13 (в районі ЦУМу). Воно призупинить роботу з 16 листопада через безпекову ситуацію в місті.

"У зв'язку з безпековою ситуацією в місті, останнє відділення ПриватБанку тимчасово призупиняє свою роботу", — йдеться у повідомленні.

У банку наголосили, що рішення пов'язане із турботою про безпеку клієнтів і працівників.

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Як клієнти зможуть користуватися послугами банку

Попри закриття відділення, клієнти ПриватБанку й надалі зможуть проводити банківські операції дистанційно.

Для цього доступні:

мобільний застосунок Приват24;

вебверсія Приват24;

банкомати;

термінали самообслуговування.

Онлайн-сервіси працюватимуть цілодобово. Банкомати й термінали залишаться доступними у безпечніших районах міста, якщо буде електроенергія, зв'язок і можливість проводити інкасацію.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки готівки можна зняти у ПриватБанку. Сума залежить від валюти рахунку та способу отримання грошей. Зокрема, якщо клієнт знімає гроші через касу відділення, діють окремі обмеження.

Також Новини.LIVE писали, скільки грошей можна переказати через ПриватБанк. У листопаді для більшості клієнтів діє місячний ліміт 100 000 гривень на вихідні перекази. Але якщо банк відніс клієнта до категорії високого ризику, сума буде меншою.