Нова пошта и Укрпошта — сколько стоит и как долго длится доставка из Украины за границу

Человек с посылкой. Фото: УНІАН

Украинские почтовые операторы, такие как "Укрпочта" и "Новач почта" предлагают доставку посылок в большинство стран мира. В соседние государства отправления обычно достигают адресатов в течение трех рабочих дней, а в страны Западной Европы — до десяти дней. Стоимость доставки зависит от веса посылки и страны назначения.

О том, сколько стоят международные отправления, рассказали в РБК-Украина.

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Какие тарифы на Укрпочте

"Укрпочта" сотрудничает с национальными почтовыми службами 201 страны, обеспечивая возможность двустороннего обмена международными отправлениями. В эти страны можно отправить письма, бандероли и посылки. Однако для отдельных направлений услуга отправки с объявленной стоимостью недоступна.

Стоимость отправок весом 1 кг в страны Европы:

Польша: от 649 грн.

от 649 грн. Германия: от 413 грн.

от 413 грн. Чехия: от 646 грн.

от 646 грн. Великобритания: от 985 грн.

от 985 грн. Франция: от 867 грн.

от 867 грн. Швейцария от 800 грн.

Обратите внимание, что к базовой стоимости могут прилагаться доплаты в зависимости от веса посылки, ее приоритетности и других дополнительных услуг. Если посылка имеет значительные габариты, к тарифу ее вес добавляется прибавка в размере 50%. При отправке с объявленной стоимостью цена доставки возрастает в 2,5 раза.

Как отправить посылку за границу через "Укрпочту":

Проверьте возможность доставки на сайте "Укрпочты" для выбранной страны.

Выберите отделение для отправки и ознакомьтесь с таможенными правилами.

Оформите отправку через мобильное приложение или личный кабинет (скидка 3%) и распечатайте документы. Если в отделении, подготовьте данные отправителя и получателя.

Оплатите услугу и получите квитанцию с трек-номером для отслеживания.

Проверьте запрещенные предметы, чтобы избежать проблем с таможней.

Цены на международные отправления на Новой почте

"Новая почта" доставляет посылки в более 200 стран мира и имеет собственные отделения в 11 из них. Для международных отправлений компания применяет другую систему тарификации, в которой учитывается не только вес, но и размер посылки. Каждый клиент может рассчитать стоимость доставки самостоятельно, используя калькулятор на официальном сайте по ссылке.

Стоимость отправки 1-килограммовой посылки (размером 15*20*30 см) в страны Европы через "Новая почта"

Польша: 600 грн, доставка за 3 рабочих дня.

600 грн, доставка за 3 рабочих дня. Чехия: 850 грн, доставка за 5 рабочих дней.

850 грн, доставка за 5 рабочих дней. Германия: 850 грн, доставка за 5 рабочих дней.

850 грн, доставка за 5 рабочих дней. Великобритания: 1500 грн, доставка за 4 рабочих дня.

1500 грн, доставка за 4 рабочих дня. Франция: 1600 грн (доставка по адресу) или 1500 грн (доставка в отделение), доставка за 10 рабочих дней.

1600 грн (доставка по адресу) или 1500 грн (доставка в отделение), доставка за 10 рабочих дней. Швейцария: 2500 грн, доставка за 7 рабочих дней.

Отмечено, что окончательная стоимость отправки может отличаться от предварительно рассчитанной, а сроки доставки могут увеличиваться в праздники.

Чтобы отправить посылку за границу через "Новую почту", нужно:

Заключить договор в почтовом отделении.

Подготовить сопроводительные документы для отправки.

Оформить заявку на отправку и экспорт.

Подготовить посылку в соответствии с требованиями.

Оплатить доставку.

Передать посылку "Новой почте" для отправки.

Согласно расчетам, "Укрпочта" предлагает преимущественно более низкие тарифы на международные отправления в указанные страны Европы по сравнению с "Новой почтой".

Что еще стоит знать

Напомним, "Новая Почта" предлагает клиентам возможность самостоятельно отправлять посылки через мобильное приложение. Эта услуга позволяет сэкономить время, избежав очередей в отделениях, и удобно организовать процесс отправки.

Мы также писали, что "Укрпочта" ввела новую услугу по доставке паспортов за границу, направленную на упрощение процесса получения документов для находящихся за пределами Украины украинцев. Этот сервис делает получение важных документов более быстрым и удобным для граждан за границей.