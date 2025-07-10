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Посылки за 1 грн на Новой почте — что изменится для военных

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 15:22
Новая почта будет доставлять больше посылок за 1 гривну — что изменилось
Посылки на почте. Фото: УНИАН

Новая почта с июня 2025 года расширила доставку посылок за 1 гривну для украинских военных в прифронтовых регионах. Речь идет о программе "Плюсы" в приложении "Армия+".

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Новой почты.

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Почтовый оператор, в частности:

  • увеличил лимиты;
  • добавил новую область;
  • упростил оформление.

Как отмечается в сообщении отныне, чтобы отправить или получить посылку, военнослужащие смогут сгенерировать до трех штрихкодов. Это нужно, чтобы оплатить услугу в приложении "Армия+". Получить штрихкоды можно так:

  • в меню выбрать раздел "Сервисы";
  • кликнуть на "Плюсы";
  • нажать Новая почта.

Каждый штрихкод действует до семи дней. Если его не использовать — он становится доступным другим пользователям. Отмечается, что 1 гривну будет стоить посылки с весом до 30 кг.

Доставка действует в шести прифронтовых регионах, а именно:

  • в Сумской области;
  • в Харьковской области;
  • в Донецкой области;
  • в Запорожской области;
  • в Херсонской области;
  • в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что украинским военнослужащим могут обновить начисление денежного обеспечения. За соответствующий законопроект должны проголосовать народные депутаты в Верховной Раде. Узнавайте также, кто из военнослужащих сможет получить дополнительные вознаграждения в августе этого года. Для этого они должны выполнить одно условие.

ВСУ деньги Новая почта посылки Армия+
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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