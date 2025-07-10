Новая почта будет доставлять больше посылок за 1 гривну — что изменилось

Посылки на почте. Фото: УНИАН

Новая почта с июня 2025 года расширила доставку посылок за 1 гривну для украинских военных в прифронтовых регионах. Речь идет о программе "Плюсы" в приложении "Армия+".

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Новой почты.

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Почтовый оператор, в частности:

увеличил лимиты;

добавил новую область;

упростил оформление.

Как отмечается в сообщении отныне, чтобы отправить или получить посылку, военнослужащие смогут сгенерировать до трех штрихкодов. Это нужно, чтобы оплатить услугу в приложении "Армия+". Получить штрихкоды можно так:

в меню выбрать раздел "Сервисы";

кликнуть на "Плюсы";

нажать Новая почта.

Каждый штрихкод действует до семи дней. Если его не использовать — он становится доступным другим пользователям. Отмечается, что 1 гривну будет стоить посылки с весом до 30 кг.

Доставка действует в шести прифронтовых регионах, а именно:

в Сумской области;

в Харьковской области;

в Донецкой области;

в Запорожской области;

в Херсонской области;

в Днепропетровской области.

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