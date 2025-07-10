Новая почта будет доставлять больше посылок за 1 гривну — что изменилось

Посылки за 1 грн на Новой почте — что изменится для военных
Новая почта с июня 2025 года расширила доставку посылок за 1 гривну для украинских военных в прифронтовых регионах. Речь идет о программе "Плюсы" в приложении "Армия+".
Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Новой почты.
Подробнее о доставке посылок за 1 гривну Новой почтой
Почтовый оператор, в частности:
- увеличил лимиты;
- добавил новую область;
- упростил оформление.
Как отмечается в сообщении отныне, чтобы отправить или получить посылку, военнослужащие смогут сгенерировать до трех штрихкодов. Это нужно, чтобы оплатить услугу в приложении "Армия+". Получить штрихкоды можно так:
- в меню выбрать раздел "Сервисы";
- кликнуть на "Плюсы";
- нажать Новая почта.
Каждый штрихкод действует до семи дней. Если его не использовать — он становится доступным другим пользователям. Отмечается, что 1 гривну будет стоить посылки с весом до 30 кг.
Доставка действует в шести прифронтовых регионах, а именно:
- в Сумской области;
- в Харьковской области;
- в Донецкой области;
- в Запорожской области;
- в Херсонской области;
- в Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что украинским военнослужащим могут обновить начисление денежного обеспечения. За соответствующий законопроект должны проголосовать народные депутаты в Верховной Раде. Узнавайте также, кто из военнослужащих сможет получить дополнительные вознаграждения в августе этого года. Для этого они должны выполнить одно условие.
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