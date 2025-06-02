NovaPay та обмеження для незареєстрованих клієнтів — що відомо

На Новій пошті нові обмеження — що змінилося з 1 червня
Сервіс NovaPay встановив нові ліміти на онлайн-оплати й грошові перекази для фізичних осіб. Зміни запрацювали з 1 червня.
Про це редакції Новини.LIVE повідомили у службі підтримки NovaPay.
Нові умови відправлення посилок Новою поштою
Так, з 1 червня фізичні особи зможуть щомісяця надсилати післяплатою не більше п′яти посилок на загальну суму, яка не має перевищувати 30 тис. гривень.
"Квартального ліміту більше не існує. Державні органи посилюють контроль за податками та їхнім декларуванням. Тому з 1 червня, якщо ми помітимо у вас операції, схожі на підприємницьку діяльність, а саме регулярні отримання посилок з післяплатою, ми можемо попросити надати пояснення щодо цих операцій", — пояснили у NovaPay.
Там додали, що якщо людина відправляє п′ять посилок на суму понад 30 тис. гривень — це вже може бути ознакою ведення підприємницької діяльності.
Нові правила стосуються саме фізичних осіб, однак вони можуть уникнути обмежень, якщо під'єднають послугу "Контроль оплати". Тоді, як пояснили у службі підтримки, кошти по післяплаті з Нової пошти надходитимуть одразу на бізнес-рахунок.
"Ви не витрачатимете час на походи до відділення, а ще, ліміт на отримання післяплати за посилки значно зросте", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у квітні 2025 року Нова пошта змінила тарифи за міжнародне доставлення товарів. Так, вартість тепер складається з фактичної ваги посилки. Дізнавайтесь також, за які платежі українцям можуть заблокувати банківські рахунки у червні.
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