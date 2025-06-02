NovaPay та обмеження для незареєстрованих клієнтів — що відомо

Працівник в терміналі Нової пошти. Фото: УНІАН

Сервіс NovaPay встановив нові ліміти на онлайн-оплати й грошові перекази для фізичних осіб. Зміни запрацювали з 1 червня.

Про це редакції Новини.LIVE повідомили у службі підтримки NovaPay.

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Так, з 1 червня фізичні особи зможуть щомісяця надсилати післяплатою не більше п′яти посилок на загальну суму, яка не має перевищувати 30 тис. гривень.

Обмеження на NovaPay з 1 червня. Скриншот: Telegram/NovaPay

"Квартального ліміту більше не існує. Державні органи посилюють контроль за податками та їхнім декларуванням. Тому з 1 червня, якщо ми помітимо у вас операції, схожі на підприємницьку діяльність, а саме регулярні отримання посилок з післяплатою, ми можемо попросити надати пояснення щодо цих операцій", — пояснили у NovaPay.

Там додали, що якщо людина відправляє п′ять посилок на суму понад 30 тис. гривень — це вже може бути ознакою ведення підприємницької діяльності.

Нові правила стосуються саме фізичних осіб, однак вони можуть уникнути обмежень, якщо під'єднають послугу "Контроль оплати". Тоді, як пояснили у службі підтримки, кошти по післяплаті з Нової пошти надходитимуть одразу на бізнес-рахунок.

Як уникнути обмежень на NovaPay 1 червня. Скриншот: Telegram/NovaPay

"Ви не витрачатимете час на походи до відділення, а ще, ліміт на отримання післяплати за посилки значно зросте", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року Нова пошта змінила тарифи за міжнародне доставлення товарів. Так, вартість тепер складається з фактичної ваги посилки. Дізнавайтесь також, за які платежі українцям можуть заблокувати банківські рахунки у червні.