Нова пошта доставлятиме більше посилок за 1 гривню — що змінилося

Посилки на пошті. Фото: УНІАН

Нова пошта з червня 2025 року розширила доставку посилок за 1 гривню для українських військових у прифронтових регіонах. Йдеться про програму "Плюси" у додатку "Армія+".

Повідомлення про це з'явилося у Telegram-каналі Нової пошти.

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Поштовий оператор, зокрема:

збільшив ліміти;

додав нову область;

спростив оформлення.

Як зазначається у повідомленні відтепер, щоб відправити або отримати посилку, військовослужбовці зможуть згенерувати до трьох штрихкодів. Це потрібно, аби сплатити за послугу у застосунку "Армія+". Отримати штрихкоди можна так:

у меню обрати розділ "Сервіси";

клікнути на "Плюси";

натиснути Нова пошта.

Кожен штрихкод діє до семи днів. Якщо його не використати — він стає доступним інших користувачів. Зазначається, що 1 гривню коштуватиме посилка з вагою до 30 кг.

Доставка діє у шести прифронтових регіонах, а саме:

у Сумській області;

у Харківській області;

у Донецькій області;

у Запорізькій області;

у Херсонській області;

у Дніпропетровській області.

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