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Головна Фінанси Посилки за 1 грн на Новій пошті — що зміниться для військових

Посилки за 1 грн на Новій пошті — що зміниться для військових

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 15:22
Нова пошта доставлятиме більше посилок за 1 гривню — що змінилося
Посилки на пошті. Фото: УНІАН

Нова пошта з червня 2025 року розширила доставку посилок за 1 гривню для українських військових у прифронтових регіонах. Йдеться про програму "Плюси" у додатку "Армія+".

Повідомлення про це з'явилося у Telegram-каналі Нової пошти.

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Детальніше про доставку посилок за 1 гривню Новою поштою 

Поштовий оператор, зокрема:

  • збільшив ліміти;
  • додав нову область;
  • спростив оформлення.

Як зазначається у повідомленні відтепер, щоб відправити або отримати посилку, військовослужбовці зможуть згенерувати до трьох штрихкодів. Це потрібно, аби сплатити за послугу у застосунку "Армія+". Отримати штрихкоди можна так: 

  • у меню обрати розділ "Сервіси";
  • клікнути на "Плюси";
  • натиснути Нова пошта.

Кожен штрихкод діє до семи днів. Якщо  його не використати — він стає доступним інших користувачів. Зазначається, що 1 гривню коштуватиме посилка з вагою до 30 кг. 

Доставка діє у шести прифронтових регіонах, а саме:

  • у Сумській області;
  • у Харківській області;
  • у Донецькій області;
  • у Запорізькій  області;
  • у Херсонській області; 
  • у Дніпропетровській області.

Раніше повідомлялося, що українським військовослужбовцям можуть оновити нарахування грошового забезпечення. За відповідний законопроєкт мають проголосувати народні депутати у Верховній Раді. Дізнавайтесь також, хто з військовослужбовців зможе отримати додаткові винагороди у серпні цього року. Для цього вони мають виконати одну умову. 

ЗСУ гроші Нова пошта посилки Армія+
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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