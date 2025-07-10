Нова пошта доставлятиме більше посилок за 1 гривню — що змінилося

Посилки за 1 грн на Новій пошті — що зміниться для військових
Нова пошта з червня 2025 року розширила доставку посилок за 1 гривню для українських військових у прифронтових регіонах. Йдеться про програму "Плюси" у додатку "Армія+".
Повідомлення про це з'явилося у Telegram-каналі Нової пошти.
Детальніше про доставку посилок за 1 гривню Новою поштою
Поштовий оператор, зокрема:
- збільшив ліміти;
- додав нову область;
- спростив оформлення.
Як зазначається у повідомленні відтепер, щоб відправити або отримати посилку, військовослужбовці зможуть згенерувати до трьох штрихкодів. Це потрібно, аби сплатити за послугу у застосунку "Армія+". Отримати штрихкоди можна так:
- у меню обрати розділ "Сервіси";
- клікнути на "Плюси";
- натиснути Нова пошта.
Кожен штрихкод діє до семи днів. Якщо його не використати — він стає доступним інших користувачів. Зазначається, що 1 гривню коштуватиме посилка з вагою до 30 кг.
Доставка діє у шести прифронтових регіонах, а саме:
- у Сумській області;
- у Харківській області;
- у Донецькій області;
- у Запорізькій області;
- у Херсонській області;
- у Дніпропетровській області.
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