Грошове забезпечення в армії — кому дадуть додатково до 50 тис. грн у серпні

Військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб/соцмережі

У серпні 2025 року деяким військовослужбовцям можуть виплатити додаткові винагороди до посадових окладів за ліквідацію чи пошкодження російської техніки. Зокрема, відомо, скільки отримають ті, кому вдалося знищити військові гелікоптери.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на дані Генерального штабу та Міністерства оборони.

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Результати роботи бійців зі знищення ворожої техніки

За весь час повномасштабної війни українським бійцям вдалося знищити найрізноманітнішу техніку. За даними Генерального штабу Збройних Сил України, відтоді налічується виведених з ладу 10,99 тис. танків та 22,96 тис. бойових броньованих машин. Також "приземляли" різні типи гелікоптерів, зокрема Ка-52 та Мі-8.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українським військовослужбовцям за останній місяць вдалося знищити три російських гелікоптери. Так, станом на 8 липня загалом з початку повномасштабної війни українці ліквідували 340 одиниць такої техніки, тоді як місяць тому відповідний показник становив 337.

Частину знищень здійснили в рамках спільних операцій Сил спеціальних операцій та інших підрозділів Збройних сил, зокрема, у Бєлгородській області.

Виплати за знищену техніку ворога у 2025 році

Згідно з даними Міністерства оборони, розмір винагороди за ліквідацію техніки російських окупантів різниться, оскільки залежить від того, який саме був вид техніки.

Зокрема, за бойовий гелікоптер передбачена виплата 48,72 тис. грн, за військовий гелікоптер — 42,63 тис. грн.

За бойові літаки (винищувальну та штурмову авіацію) надається винагорода у 121,8 тис. грн.

Якщо операція була виконана спільно, то передбачена винагорода за успішне виконання завдань у складі військових частин.

За завдання, визначені розпорядчим документом вищого органу військового управління, надають такі розміри виплат:

бригада — 365,4 тис. грн;

полк/батальйонно-тактична група — 243,6 тис. грн;

батальйон/дивізіон/прирівняні до них військові частини (підрозділи) — 121,8 тис. грн;

рота/батарея/ескадрилья/взвод/група/прирівняні до них підрозділи — 60,9 тис. грн.

Відповідні суми виплачують сукупно на з’єднання чи окрему військову частину, а потім розподіляють між бійцями залежно від особистого внеску у виконання завдання.

Раніше ми писали, хто з військовослужбовців має право на виплату 30 тис. грн. На початку повномасштабного вторгнення відповідні доплати отримували всі бійці, а нині додаткову винагороду виплачують лише деяким категоріям з них.

Також повідомляли, що в липні бійці отримають підвищені розміри грошового забезпечення. Більші виплати нарахують завдяки індексації у близько 4%.