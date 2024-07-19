Налоги вырастут — посылки от 45 евро из-за границы резко подорожают

Почтовые отправления. Фото: Ukrposhta

Услуги по отправке посылок из-за границы могут вскоре подорожать из-за обновленных правил налогообложения. Правительство поддержало соответствующие изменения.

Об этом сообщил заместитель главы комитета ВРУ по финансам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram-канале.

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Как изменится налогообложение посылок из-за границы

Речь идет о законопроектах относительно изменений в Бюджет-2024 с повышением расходов на 500 млрд грн и Налоговых изменениях на 140 млрд грн.

Так, если раньше украинцы платили НДС исключительно при условии, что посылка стоит более 150 евро. Теперь правила ужесточат.

Согласно более жестким нормам, под налогообложение будут подпадать все посылки, которые стоят более 45 евро. Решение касается международных почтовых и экспресс-отправлений.

"Установить соответствие с Таможенным кодексом стоимостных границ по ввозу гражданами товаров без налогообложения НДС в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже, а также исключить положения, предусматривающие, что не являются объектом налогообложения НДС операции по ввозу товаров, стоимость которых не превышает эквивалент в 150 евро, кроме ввоза товаров суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент в 45 евро", — говорится в законопроекте.

Законопроекты еще должен рассмотреть украинский парламент.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине кардинально повысят налоги из-за необходимости финансирования Сил обороны. Кабмин одобрил и внесет в парламент пакет законопроектов об изменениях в бюджет-2024 и Налоговый кодекс.

Также мы писали, что в Украине ожидается подорожание сладкой и газировки в 2025 году. В Комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержали проект закона N9032-1, предусматривающий акцизный налог на такие напитки.