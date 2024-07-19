Податки в Україні зростуть — влада готує кардинальні зміни

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush

В Україні кардинально підвищать податки через потребу у фінансуванні Сил оборони. Кабінет міністрів схвалив та внесе до парламенту пакет законопроєктів щодо змін до бюджету-2024 і Податкового кодексу.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

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Він зазначив, що йдеться про схвалені Кабінетом міністрів два законопроєкти.

Перший законопроєкт стосується змін до бюджету та передбачає збільшення видатків загального фонду державного бюджету на 500 млрд гривень, зокрема видатки сфери безпеки і оборони на 495 млрд гривень. Левову частку цих видатків профінансують за рахунок:

зменшення обсягу інших видатків на 65,7 млрд гривень, зокрема на обслуговування держборгу — на 61,8 млрд гривень;

підвищення внутрішнього фінансування бюджету (розміщення ОВДП) — 160,2 млрд гривень;

збільшення дохідної частини держбюджету на 214,5 млрд гривень.

Другий законопроєкт стосується внесення змін до Податкового кодексу.

Документ передбачає збільшення ставки військового збору і коло платників (базова ставка зросте з 1,5% до 5%). Окрім того, законопроєкт передбачає інші заходи з фіскальної консолідації. А саме:

запровадження акцизу на "солодку" воду;

авансового платежу на прибуток для АЗС;

зменшення порогу вартості товарів для їх увезення без сплати ПДВ.

Гетманцев зауважив, що у держави немає іншого виходу, адже зіткнеться зі значним дефіцитом коштів на поточне утримання армії, що почне різко поглиблюватись до кінця року.

"Витрати на сектор безпеки і оборони становлять не менше 180 млрд грн на місяць (тоді як в бюджеті враховано 140 млрд грн/міс). Вже зрозуміло, що ці видатки точно не зменшуватимуться у другій половині року за нинішньої інтенсивності бойових дій і розтягнення лінії фронту", — йдеться у поясненні.

Розрив у військових витратах виник через низку причин. Зокрема:

через затримку з оборонними поставками від партнерів на початку року;

через менші планові видатки, "враховані під час ухвалення бюджету на цей рік".

Голова комітету пригадав, що раніше влада уникала необхідності підвищення податків. Зокрема, завдяки тому, що цього року певний резерв отримали після:

обов'язку сплати податку на надприбутки для банків;

зарахування військового ПДФО у повному обсязі до державного бюджету;

детінізації бізнесу.

При цьому Гетманцев зазначив, що цей резерв все одно не закриває всієї потреби в обороні і він уже врахований у розрахунках.

Кардинальне підвищення податків

Раніше уряд затвердив законопроєкт про підвищення податків. Згідно з документом:

військовий збір збільшиться з 1,5% до 5%, зобов'язання його сплати фізособами-підприємцями (ФОП) за різними ставками залежно від групи;

військовий збір почнуть стягувати з операцій з нерухомістю та авто.

Щодо нерухомості, то платитимуть продавці по 5% доходу від продажу одного об'єкта упродовж року.

А в разі купівлі легкового транспорту, що підлягають першій держреєстрації та вперше ввезених з-за кордону, стягуватимуть 15% від вартості авто. Це стосуватиметься як фізосіб, так і підприємств, установ та організацій. Виняток зроблять для людей з інвалідністю.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні очікується подорожчання солодкої та газованої води у 2025 році. У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримали проєкт закону N9032-1, який передбачає акцизний податок на такі напої.

Також ми писали, що громадяни, які отримують доходи в Австрії, мають подавати податкові декларації. Відомо, хто саме має подавати таку інформацію і що потрібно сплачувати у 2024 році.