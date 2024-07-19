Податки зростуть — посилки від 45 євро з-за кордону різко подорожчають

Поштові відправлення. Фото: Ukrposhta

Послуги з відправлення посилок з-за кордону можуть невдовзі подорожчати через оновлені правила оподаткування. Уряд підтримав відповідні зміни.

Про це повідомив заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

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Як зміниться оподаткування посилок з-за кордону

Як зазначається, йдеться про законопроєкти щодо змін у Бюджет 2024 з підвищенням видатків на 500 млрд грн та Податкові зміни на 140 млрд грн.

Так, якщо раніше українці платили ПДВ виключно за умови, що посилка коштує більш ніж 150 євро. Тепер правила посилять.

Згідно з більш жорсткими нормами, під оподаткування будуть підпадати усі посилки, які коштують більш ніж 45 євро. Рішення стосується міжнародних поштових та експрес-відправлень.

"Встановити відповідність з Митним кодексом вартісних кордонів щодо ввезення громадянами товарів без оподаткування ПДВ у ручній поклажі та/або в багажі, що супроводжується, а також виключити положення, які передбачають, що не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів, вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, крім ввезення товарів сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 45 євро", — йдеться у законопроєкті.

Законопроєкти ще має розглянути український парламент.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні кардинально підвищать податки через потребу у фінансуванні Сил оборони. Кабмін схвалив та внесе до парламенту пакет законопроєктів щодо змін до бюджету-2024 і Податкового кодексу.

Також ми писали, що в Україні очікується подорожчання солодкої та газованої води у 2025 році. У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримали проєкт закону N9032-1, який передбачає акцизний податок на такі напої.