Выплаты ВПЛ в 2024 году — как переселенцам не потерять деньги

Женщина, держащая деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальная социальная сервисная служба с лета прошлого года проводит проверки фактического проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лишает выплат. Эксперты рассказали, как по результату такого мониторинга не потерять деньги.

Об этом говорится в объяснении юристов на странице "Юридический советник ВПЛ" в Facebook.

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Как осуществляют проверку мест проживания ВПЛ

Как отмечают юристы, переселенцев могут проверять на месте фактического проживания, если их не обнаружат по указанному адресу — лишат права на государственную помощь.

По правилам, проверки не проводятся спонтанно. Для такого мониторинга нужны следующие основания:

сведения от других лиц об изменении переселенцем адреса проживания;

указывают данные из автоматизированных госреестров.

После того, как представители госслужбы получили такое уведомление, обязаны отреагировать, назначив дату соответствующей проверки.

Человека, которого будут проверять, должны предупредить об этом по меньшей мере за два дня до такой процедуры следующими способами:

по телефону;

по электронной почте;

через мессенджеры.

После этого через десять рабочих дней сотрубники соцслужбы могут осуществить фактическую проверку адреса проживания ВПЛ.

Как переселенцам не потерять выплаты

В случае, если переселенец сообщит о своем отсутствии в день проверки (из-за длительной поездки или отдыха), процедуру могут перенести на две недели.

Но после этого времени, если специалисты обнаружат, что человека со статусом ВПЛ нет, должны составить акт, а переселенец должен явиться в орган соцзащиты населения в течение месяца (30 календарных дней).

Если гражданин этого не сделает, то начисление соцвыплат будет отменено.

В случае наличия веских оснований для отсутствия (служебная командировка, болезнь, смерть родных) можно на протяжении 30 дней обратиться в орган соцзащиты населения с подтверждающим это документом и заявлением о возобновлении начисления средств.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторым категориям граждан, пострадавших из-за войны, компенсируют расходы на коммунальные услуги, также обеспечат дровами. Речь идет о проекте "Деньги на теплую зиму".

Также мы писали, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).