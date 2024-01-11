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Українцям компенсують витрати на опалення — хто має право

11 січня 2024 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Опалення взимку — деяким українцям компенсують витрати
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деяким категоріям громадян, які постраждали через війну, компенсують витрати на комунальні послуги, також забезпечать дровами. Йдеться про проєкт "Гроші на теплу зиму".

Про це повідомляють організатори проєкту у соцмережі Facebook.

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Проєкт "Гроші на теплу зиму"

Як зазначається, йдеться про допомогу від "Карітас Полтава" за підтримки Католицької служби допомоги (CRS).

Проєкт "Гроші на теплу зиму" розрахований на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Однак йдеться про тих, прибув із небезпечних зон бойових дій після початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року.

Хто саме отримає допомогу на зиму

У рамках проєкту нададуть одноразову грошову компенсацію на покриття витрат комунальних послуг в опалювальний сезон 2023-2024, а також дрова для переселенців, які належать до таких критеріїв уразливості:

  • людина з інвалідністю, має важку хворобу;
  • громадянин, якому більше 55 років, і нема підтримки родичів;
  • самотні батьки, які виховують дітей до 18 років;
  • опікуни недієздатних осіб;
  • родина з трьома та більше дітьми, яким нема 18 років;
  • вагітна жінка чи матір з дітьми до трьох років.

Також зважатимуть на таке:

  • дохід родини не має перевищувати 5,4 тис. грн;
  • у домогосподарства немає фінансової можливості купити опалювальні матеріали на зиму, чи оплатити комуналку.

Зараз організатори обробляють подані заявки, після чого ухвалять рішення про надання коштів, однак суму не називають. Збір заявок на дрова ще триває.

"Карітас Полтава за підтримки Католицької служби допомоги (CRS) продовжує реєстрацію на проект "Гроші на теплу зиму" для допомоги ВПО в Полтавській області на придбання дрів у зимовий період 2024 році на домогосподарство", — йдеться у повідомленні.

Як подати заявку на допомогу і які необхідні документи

Для того, щоб отримати виплати, потрібно надати пакет документів. Рішення ухвалять на основі:

  • паспорта або тимчасового посвідчення громадянина;
  • довідки переселенця;
  • ідентифікаційного коду;
  • довідки про відкриття банківського рахунку IBAN;
  • документів, де підтверджується категорія вразливості;
  • квитанції про оплату комунпослуг (довідки про пічне опалення).

Телефони:

  • 050 346 46 93;
  • 0 800 336 734.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Також ми писали, що частина українців може отримати нову фінансову допомогу від благодійного фонду Depaul Ukraine. Для цього потрібно відповідати деяким критеріям.

комунальні послуги
ЖКГ
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гроші
допомога

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