Работа в Украине — за какие нарушения грозят штрафы до 80 тыс. грн

Нарушение трудовых норм — кому грозит штраф до 80 тыс. грн
Специалисты Государственной службы Украины по вопросам труда регулярно осуществляют проверки предприятий на предмет надлежащего оформления трудовых отношений. Известно, какие нюансы могут считаться нарушением и какие предусмотрены штрафные санкции.
Соответствующий вопрос прописан в статье 265 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).
Что может считаться нарушением в оформлении работника
Согласно информации Гоструда, нарушением в оформлении трудовых отношений может считаться не только неподписание договоров. Существует еще ряд признаков ненадлежащего трудоустройства граждан, за что может грозить финансовое наказание. А именно:
- Допуск работников к работе до оформления трудовых отношений. Такое в основном происходит в частном секторе, чем в государственном. Речь идет о полноценном выполнении работы как "неофициальная стажировка или студенческая практика", или после увольнения. Во время проверок Гоструда следит за датами подписи внутренней и внешней документации. Такие подходы тоже могут считаться ненадлежащим образом оформленными.
- Оформление работников на неполное рабочее время, тогда как на самом деле они могут работать на полную или даже большую норму времени. Речь идет о нарушении относительно фактического времени пребывания работника на работе. Также работодатели могут некорректно утверждать графики работы и подавать отчеты о проделанной работе.
- Выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления ЕСВ (Единый социальный взнос — обязательный платеж в систему общеобязательного государственного соцстрахования в Украине). То есть речь идет о выплатах "в конвертах", вне официального проведения выплат. Нарушением считается неприменение минимальной базы ЕСВ (в 2025 году — 8 тыс. грн).
Штраф за неоформленных работников
Во время действия военного положения нормы ст. 265 по применению штрафов могут не применяться из-за действия закона № 2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", если будут выполнены предписания Гоструда в полном объеме и в установленные сроки. В противном случае будут грозить финансовые санкции для работодателей. Также существует административный штраф для должностных лиц предприятий.
Размер штрафа за неоформление работников зависит от размера минимальной заработной платы в Украине (в 2025-м — 8 тыс. грн):
- десять минимальных зарплат в случае первого нарушения — 80 тыс. грн за каждого такого работника;
- 30 минимальных зарплат в случае повторного нарушения в течение двух лет — 240 тыс. грн за каждого работника.
Соответствующие финансовые санкции касаются всех юридических лиц, к которым относятся также бюджетные учреждения.
В случае фактического допуска работника к работе без заключения трудового договора должностные лица работодателя будут платить админштрафы, согласно ч. 3 ст. 41 КоАП в размерах:
- 500 — 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тыс. — 17 тыс. грн) — за первое нарушение;
- 1000 — 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. — 34 тыс. грн) — за повторное нарушение за год.
