Работа в Украине — за какие нарушения грозят штрафы до 80 тыс. грн

Специалисты Государственной службы Украины по вопросам труда регулярно осуществляют проверки предприятий на предмет надлежащего оформления трудовых отношений. Известно, какие нюансы могут считаться нарушением и какие предусмотрены штрафные санкции.

Соответствующий вопрос прописан в статье 265 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

Что может считаться нарушением в оформлении работника

Согласно информации Гоструда, нарушением в оформлении трудовых отношений может считаться не только неподписание договоров. Существует еще ряд признаков ненадлежащего трудоустройства граждан, за что может грозить финансовое наказание. А именно:

Допуск работников к работе до оформления трудовых отношений. Такое в основном происходит в частном секторе, чем в государственном. Речь идет о полноценном выполнении работы как "неофициальная стажировка или студенческая практика", или после увольнения. Во время проверок Гоструда следит за датами подписи внутренней и внешней документации. Такие подходы тоже могут считаться ненадлежащим образом оформленными. Оформление работников на неполное рабочее время, тогда как на самом деле они могут работать на полную или даже большую норму времени. Речь идет о нарушении относительно фактического времени пребывания работника на работе. Также работодатели могут некорректно утверждать графики работы и подавать отчеты о проделанной работе. Выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления ЕСВ (Единый социальный взнос — обязательный платеж в систему общеобязательного государственного соцстрахования в Украине). То есть речь идет о выплатах "в конвертах", вне официального проведения выплат. Нарушением считается неприменение минимальной базы ЕСВ (в 2025 году — 8 тыс. грн).

Штраф за неоформленных работников

Во время действия военного положения нормы ст. 265 по применению штрафов могут не применяться из-за действия закона № 2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", если будут выполнены предписания Гоструда в полном объеме и в установленные сроки. В противном случае будут грозить финансовые санкции для работодателей. Также существует административный штраф для должностных лиц предприятий.

Размер штрафа за неоформление работников зависит от размера минимальной заработной платы в Украине (в 2025-м — 8 тыс. грн):

десять минимальных зарплат в случае первого нарушения — 80 тыс. грн за каждого такого работника;

30 минимальных зарплат в случае повторного нарушения в течение двух лет — 240 тыс. грн за каждого работника.

Соответствующие финансовые санкции касаются всех юридических лиц, к которым относятся также бюджетные учреждения.

В случае фактического допуска работника к работе без заключения трудового договора должностные лица работодателя будут платить админштрафы, согласно ч. 3 ст. 41 КоАП в размерах:

500 — 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тыс. — 17 тыс. грн) — за первое нарушение;

1000 — 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. — 34 тыс. грн) — за повторное нарушение за год.

