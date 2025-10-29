Робота в Україні — за які порушення загрожують штрафи до 80 тис. грн

Працівники на підприємстві. Фото: Freepik

Фахівці Державної служби України з питань праці регулярно здійснюють перевірки підприємств на предмет належного оформлення трудових відносин. Відомо, які нюанси можуть вважатися порушенням та які передбачені штрафні санкції.

Відповідне питання прописане у статті 265 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Що може вважатися порушенням в оформленні працівника

Згідно з інформацією Держпраці, порушенням в оформленні трудових відносин може вважатися не лише непідписання договорів. Існує ще низка ознак неналежного працевлаштування громадян, за що може загрожувати фінансове покарання. А саме:

Допуск працівників до роботи до оформлення трудових відносин. Таке здебільшого відбувається у приватному секторі, ніж у державному. Йдеться про повноцінне виконання роботи як "неофіційне стажування чи студентська практика", або після звільнення. Під час перевірок Держпраці стежить за датами підпису внутрішньої та зовнішньої документації. Такі підходи теж можуть вважатися неналежним чином оформленими. Оформлення працівників на неповний робочий час, тоді як насправді вони можуть працювати на повну чи навіть більшу норму часу. Йдеться про порушення щодо фактичного часу перебування працівника на роботі. Також роботодавці можуть некоректно затверджувати графіки роботи та подавати звіти про виконану роботу. Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування ЄСВ (Єдиний соціальний внесок — обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соцстрахування в Україні). Тобто йдеться про виплати "у конвертах", поза офіційним проведенням виплат. Порушенням вважається незастосування мінімальної бази ЄСВ (у 2025 році — 8 тис. грн).

Штраф за неоформлених працівників

Під час дії воєнного стану норми ст. 265 щодо застосування штрафів можуть не застосовуватися через дію закону № 2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", якщо будуть виконані приписи Держпраці в повному обсязі та у встановлені терміни. Інакше загрожуватимуть фінансові санкції для роботодавців. Також існує адміністративний штраф для посадовців підприємств.

Розмір штрафу за неоформлення працівників залежить від розміру мінімальної заробітної плати в Україні (у 2025-му — 8 тис. грн):

десять мінімальних зарплат у разі першого порушення — 80 тис. грн за кожного такого працівника;

30 мінімальних зарплат у разі повторного порушення протягом двох років — 240 тис. грн за кожного працівника.

Відповідні фінансові санкції стосуються всіх юридичних осіб, до яких належать також бюджетні заклади.

У разі фактичного допуску працівника до роботи без укладення трудового договору посадовці роботодавця платитимуть адмінштрафи, відповідно до ч. 3 ст. 41 КпАП у розмірах:

500 — 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8,5 тис. — 17 тис. грн) — за перше порушення;

1000 — 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. — 34 тис. грн) — за повторне порушення за рік.

